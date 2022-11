PBA podría quitarle la pensión a represores que estuvieron en Malvinas

A raíz de una polémica ley que aprobó la Legislatura bonaerense, desde el Ejecutivo crearán una comisión con excombatientes de Malvinas en la que se reverán las pensiones honoríficas que abona el Instituto de Previsión Social.

El próximo lunes por la tarde en Casa de Gobierno funcionarios del Ejecutivo provincial se reunirán para tratar la polémica ley que aprobó la Legislatura bonaerense que crea "un régimen especial de jubilación" para los oficiales y suboficiales que participaron en la guerra de Malvinas.

Días atrás, el Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) entregó un petitorio al Ejecutivo bonaerense para "vetar" una cuestionada norma. Se trata del expediente D-629/22–23 que el Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley.

El próximo lunes 7 de noviembre habrá una reunión con funcionarios y funcionaras de la Secretaría General, jefatura de Gabinete, autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), de la subsecretaría de Derechos Humanos y del ministerio de Gobierno para "trabajar en el decreto reglamentario" de la ley.

Además se creará una "comisión" con todos los espacios políticos mencionados y el Centro de Excombatientes de Malvinas para evaluar cada uno de los artículos de la ley. Desde el gobierno provincial detallaron a El Destape que "hay un espíritu muy importante del gobierno bonaerense del no olvido a las situaciones particulares de los ex combatientes de Malvinas".

"No está en el espíritu del Gobernador reglamentar una que complique, sino que dignifique a los ex combatientes", expresaron. Además, hicieron una aclaración por demás importante: "No es una ley que envió Axel Kicillof a la Legislatura".

En tato, desde el CECIM expresaron que "esta ley genera una imposición de la impunidad y además es de privilegio porque el 95% de los militares que ingresaron a provincia de Buenos Aires a trabajar lo hicieron en forma ilegal, violando la ley 10.430".

Según indicaron, la norma "crea un régimen especial de jubilación para los oficiales y suboficiales que participaron en la guerra de Malvinas y posteriormente ingresaron a la administración pública de la Provincia de Buenos Aires que generará una erogación $4.160.000.000 que equivalen a 109.473 jubilaciones mínimas anuales, datos que los legisladores nunca tuvieron en cuenta".

Respecto de las pensiones honoríficas que diferentes militares cobran por haber participado en la guerra de Malvinas través del IPS, y que son denunciados por el CECIM, fuentes provinciales afirmaron que "se va a charlar con las autoridades del IPS" y, de ser necesario, "se quitará ese beneficio".

Fiscalía de Estado

El Centro de Ex Combatientes de La Plata, junto al Centro de Ex Combatientes de Berisso y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presentaron al Fiscal de Estado, Hernán Gómez, una nota en la que expresaron su preocupación ante "incumplimientos flagrantes de la ley provincial 12.006 que creó la Pensión Honorífica bonaerense en reconocimiento a los excombatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan participado en acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril al 14 de junio de 1982".

"Hemos detectado irregularidades e incumplimientos" de la norma señalaron los excombatientes. Es por ello que solicitaron "que se tomen cartas en el asunto" y que se edifiquen "los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de la norma".