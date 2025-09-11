El Gobierno le suelta la mano al Gordo Dan: "No es parte"

Altos funcionarios del gobierno de Javier Milei salieron a despegarse de las últimas declaraciones del tuitero libertario Gordo Dan, quien no solo tuvo un polémico exabrupto en redes sociales contra el senador Luis Juez sino que también exigió las renuncias de Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja, a quienes acusó de "usar de escudo" a Karina Milei.

"Lo de Juez no me gustó. Si a él no le gusta Juez, tiene todo el derecho. Pero involucrar a la hija, eso estuvo mal", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a La Nación+.

La funcionaria repudió de esta manera que Daniel Parisini, alias Gordo Dan, acusara la semana pasada al senador del PRO de "usar a su hija con discapacidad para hacer política", en medio del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Más allá de cosas que no me gustaron de Gordo Dan, entiendo que él representa un sentimiento profundo de los jóvenes que apoyaron a Milei", agregó Bullrich.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, separó al líder de los tuiteros libertarios de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) al afirmar que "no es una persona que esté dentro de la estructura del gobierno" de Milei. "Él y otros tuiteros no pertenecen al gobierno, no tienen nada que ver con el gobierno. Es un tema de él", explicó.

Pese a ser el comunicador a quien Milei más tiempo le dedicó en un reportaje siendo presidente, Adorni lo minimizó como "un tuitero, un influencer, un médico que participa en redes". "Está en su libertad de decir lo que quiera y nosotros no podemos interferir, no podemos hacer nada, no es parte", subrayó.

En esa línea, agregó que "no pueden manejar la vida de las personas" y coincidió con la postura de Bullrich: "Lo he dicho yo y Patricia".

Qué dijo Juez

Días después de que estallar la polémica, el senador se largó a llorar mientras le pedía a los integrantes del gobierno de Milei que le pidan disculpas por los dichos de Gordo Dan. "Me guardé tres días sin decir nada. Estoy dolido, estoy ofendido. Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa", expresó Juez en diálogo con Radio Mitre, y siguió: "Y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón".

El senador de la provincia de Córdoba aseguró que el pedido de disculpas es una necesidad para él. "Que me digan 'perdoname, loco, nos fuimos a la mierda'. No sé, si no te nace no te nace", continuó y agregó: "No tendría que haber hablado, pero lo necesito".