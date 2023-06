Elecciones 2023: Schiaretti hace arder JxC y afirmó que quiere competir en una PASO

Mientras Juntos por el Cambio entró en un cuarto intermedio sin fecha para decidir la incorporación del gobernador cordobés, el mandatario provincial encendió aún más la interna.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no descartó su deseo de competir como precandidato presidencial en las PASO dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y aseguró que tiene coincidencias con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta. Luego de que en las últimas horas se conociera que varios dirigentes de la alianza consideran la posibilidad de sumarlo a esa coalición opositora, Schiaretti se expresó de esa manera luego de inaugurar un polideportivo en la localidad de Villa Nueva.

"Yo tengo coincidencias y me parece razonable que quienes planteamos la cultura de la producción y del trabajo y queremos dejar atrás la grieta podamos competir en unas PASO. En ese sentido, coincidimos en esto con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta", dijo el gobernador en rueda de prensa.

De esa manera expresó su postura en sintonía con quienes quieren sumarlo a Juntos por el Cambio, lo que desató un fuerte pelea interna en esa coalición opositora, que hoy postergó una decisión respecto de esa iniciativa impulsada por Larreta y Morales.

Schiaretti, referente del espacio peronista no kirchnerista Hacemos Unidos por Córdoba, dijo al respecto: "No tiene nada que ver una elección provincial con esto, que es la necesidad de Argentina. Una cosa es el país y sus dificultades, que no las puede resolver un solo partido y donde hay una grieta que impide que se discutan las cosas de sentido común, y otra es la realidad de Córdoba".

El mes pasado fue el propio gobernador cordobés quien anunció su precandidatura, aunque sin aclarar en qué espacio competiría, y hoy habló de concretar "un gran frente de frentes" y dijo que una coalición de esas características "va a ser apoyada por el pueblo argentino en su mayoría".

Se pudrió todo en JxC

El presidente de la Unión Cívica Radica, Gerardo Morales, habló esta tarde en medio del cuarto intermedio que dispuso Juntos por el Cambio en el debate por la incorporación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y aseguró que no resolvieron nada de lo que tenían planeado.

"No hemos resuelto nada de lo que hemos venido a resolver. Son días álgidos en cuanto al trabajo que tenemos que hacer para presentarnos el 14", afirmó Morales en conferencia de prensa y en alusión a la fecha estipulada para el cierre de las alianzas. Además agregó que no hay fecha para terminar el cuarto intermedio y adelantó que van a "estar dialogando" estos días con los presidentes y apoderados para ir "avanzando".

Morales también pidió "vocación" de bajar los decibles y apuntó a la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y la responsabilizó de llevar a JxC a una "meseta" y posterior "caída". "No se ha resuelto por parte del PRO la incorporación de Espert. No compartimos, y me tomo la atribución de hablar por la coalición y el Peronismo Republicano: no estamos de acuerdo con el PRO que está dilatando tanto esta definición. Y esto ya lo digo yo: no puede ser que la definición del ingreso de Espert tenga que ver con que si es funcional a los intereses a la candidatura de Bullrich o no. Eso me parece que es una falta de respeto para el resto de la fuerza política".