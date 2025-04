El Gobierno niega una nueva disparada de la inflación y rechaza discutir paritarias

El Gobierno rechazó el pedido de reapertura de paritarias planteado por la CGT en un contexto de aceleración inflacionaria y en medio de la convocatoria a una nueva marcha por el día del Trabajador.

“Los salarios formales e informales vienen ganándole 10 puntos a la inflación en los últimos meses. No vamos a iniciar un proceso de negociación por marzo que marcó 3,7%”, señalaron fuentes con acceso al despacho presidencial ante El Destape. La comisión directiva de la central obrera se reunió ayer y exigieron la renegociación de acuerdos paritarios que están en torno al 1% mensual, en sintonía con la deseo oficial proyectado en enero.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Se cuadriplicó”, se quejaban en el edificio de la calle Azopardo el martes por la tarde. Además anticipan una espiral inflacionaria en línea con la devaluación del 13% de este lunes acordada entre el gobierno y el FMI.

En el triángulo de hierro esperan que el traslado precios sea menor y, aún así, creen que existe margen para que los asalariados absorban el costo. “Hoy no podemos homologar un aumento salarial por encima del 4%. Estamos en un proceso de normalización”, explicaron. “No sabemos qué va a pasar con la inflación en abril. Si los comerciantes no convalidan los precios no va a haber aumento”, eligen creer.

Sin embargo, la administración libertaria avanzará en reuniones informales con los líderes sindicales. Cerca de Javier Milei consideran prudente organizar un encuentro grupal con los cegetistas pero fuera de la Casa Rosada y de carácter reservado. La falta de diálogo es uno de los puntos por los que movilizarán el 30 de abril al monumento al trabajo.

La reforma laboral exigida y comprometida con el FMI abre una nueva ventana de negociación que el Gobierno piensa implementar. Desde un despacho de Casa Rosada aseguraron que el texto ya está escrito pero que aún “no se puso a circular” entre los sectores involucrados.

También aseguran tener preparadas las reformas impositiva y jubilatoria. Cada proyecto será discutido por separado una vez que cambie la conformación del Congreso a fin de este año.

“Lo primero a resolver es el 40% de informalidad laboral”, señalan en la sede gubernamental y consideran que recién luego podrá abordarse un gran cambio en el sistema impositivo y luego el jubilatorio. “Los tres temas van de la mano pero tener que resolver uno para darle lugar al otro”, especifican.

El INDEC publicó este lunes el índice de informalidad laboral y sobre el cuarto trimestre de 2024 da cuenta que el 42% de los trabajadores está bajo una modalidad precaria de contratación.

Hasta ahora las reformas que intentó imponer en esa área la administración libertaria fueron un fracaso. Por un lado los cambios impulsados por el ministro de desregulación Federico Sturzenegguer no fueron aplicados por el sector privado y los cambios en la legislación en el mega DNU 70 se vieron frenados por la justicia.