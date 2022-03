Antonio Caló: "Si alguna empresa no cumple los acuerdos de precios hay que expropiarla”

El secretario General de la UOM, Antonio Caló, le pidió a Alberto Fernández que actúe con firmeza para resolver la escalada inflacionaria

El secretario General de la UOM, Antonio Caló, se refirió al aumento de los precios y salió al cruce de las empresas que no quieren cumplir los acuerdos: “Si alguna empresa no cumple los acuerdos de precios hay que expropiarla”. Además puntualizó que “si no quieren cumplir los precios, no pueden estar en el país”, dijo Caló en declaraciones a El Destape Radio.

El dirigente de la CGT también agregó que “cuatro vivos se están llevando la plata. Acá hay que volver a cómo era antiguamente. Los precios tienen que estar fijados en la etiqueta, de fábrica. Sino te fijas en la góndola y en todos lados los precios son distintos. Hay que poner los precios en la etiqueta, sino la inflación no tiene solución”.

Asimismo, el dirigente metalúrgico se refirió al acuerdo de paritarias que implica un aumento del 45 por ciento alcanzado ayer entre la UOM y seis cámaras empresariales del sector: "Estábamos bastantes conformes. Cuando vimos la inflación, no lo podíamos creer. Creemos que podemos acompañar al Gobierno”.

Sin embargo, Caló señaló que de no resolverse el problema de la inflación el arreglo de paritarias quedará desactualizado rápidamente: “Si no se resuelve la inflación, la paritaria te deja contento dos horas y a las dos horas estás enojado de nuevo”, dijo el dirigente y explicó que el acuerdo es hasta octubre. En ese sentido, le pidió "dureza" al presidente Alberto Fernández y reafirmó el apoyo del movimiento obrero hacia el mandatario: "Hay que corregir el desfasaje que hay. El Presidente tiene que actuar con dureza y lo va a apoyar todo el pueblo”, resaltó Caló.

Un día después de que el INDEC difundiera la inflación de febrero -que fue del 4,7 por ciento- Caló dijo que la prioridad es defender la mesa de los trabajadores. "Dicen que fabricamos alimentos para 400 millones de personas en el mundo y tenemos al 40% bajo la línea de la pobreza, que no pueden comer”, resaltó. “Yo no soy de izquierda, eh. Pero tenemos que defender la mesa de los trabajadores”, dijo el sindicalista.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, advirtió hoy a los exportadores de carne que no podrán seguir vendiendo al exterior "si no cumplen los compromisos asumidos" para abastecer al mercado interno.

"Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne", sostuvo el funcionario en su cuenta de Twitter. Domínguez comentó que se tomó esa decisión "en el marco del conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos". Esa situación, según el ministro, "se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de un millón y medio de cabezas".

La postura del titular de Agricultura se produce luego de que el Consorcio de Exportadores ABC comunicara que evalúa la posibilidad de discontinuar su participación en el programa que ofrece siete cortes populares a precios rebajados.