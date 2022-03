En qué consiste el nuevo impuesto a las grandes fortunas que propuso un diputado del FdT

El diputado Pablo Carro brindó detalles en El Destape Radio sobre el proyecto impulsado por el Frente de Todos para pagar la deuda con el FMI.

El diputado Nacional del Frente de todos y secretario General de la CTA de Córdoba, Pablo Carro, habló con El Destape Radio sobre los detalles del proyecto de Ley que impulsa el oficialismo para que el impuesto a las grandes fortunas se abone durante diez años para hacerle frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Sería para aquellos que tengan patrimonios por encima de los 320 millones", adelantó.

"La pregunta del momento no es si hay acuerdo o no hay acuerdo con el Fondo Monetario sino quién paga. En función de eso, presentamos un proyecto que hemos discutido desde nuestra central de trabajadores", arrancó Pablo Carro en conversación con el ciclo Caballero de Día. "Nuestro Gobierno se propuso pagarle al Fondo Monetario con crecimiento y me parece bien, pero además de la deuda que tenemos con los acreedores privados hay una tremenda deuda interna con nuestra gente", advirtió.

"Creo que esta idea de aporte permanente por 10 años, que son los que tenemos de acuerdo, está bien. Que hagan el mayor aporte aquellos que ganaron en la etapa, durante la pandemia los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres", propuso. "Los trabajadores, en promedio, en los 4 años de Macri perdimos un 25% de nuestro salario, y el salario mínimo cayó un 33% y nuestra propuesta de campaña fue empezar por los últimos para llegar a todos", recordó.

En esa línea, el diputado precisó que el impuesto "sería para aquellos que tengan patrimonios por encima de los 320 millones e, incluso o, bajamos un poquito la alícuota que tienen que pagar, empezando por el uno y medio por ciento, que iría a rentas generales". "Buscamos que se coparticipe porque los problemas de pobreza que existen en la Argentina los tiene que enfrentar la Nación y también las provincias", adelantó.

A continuación, reconoció que "la Argentina va a estar en una situación económica crítica por muchos años, el crédito que tomó Macri, que resultó ser un choreo fenomenal porque unos cuantos vivos se fugaron la misma guita de crédito. Ese sector que estuvo ganando la tiene que poner ahora".

"Sé que es difícil que en esta etapa, y con la correlación de fuerzas, un proyecto como este pueda avanzar, pero tenemos que dar un gran debate público. Hay mucha confusión, muchos creen que la deuda la tomó Alberto o la dejó Cristina cuando son los de abajo los que tienen que soportar esta deuda. Vamos a terminar acordando con el Fondo metas que, desde el arranque, son imposibles de cumplir", añadió.

"Necesitamos ganar tiempo para que aparezca un jugador que todavía no apareció en la cancha. Discutimos mucho oficialismo, mucha oposición, mucho Gobierno y FMI y el pueblo no aparece que es quien se va a tener que hacer cargo de este asunto. Sería de gran utilidad que sepamos quiénes fueron los que tomaron la deuda", completó.