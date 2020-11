El diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, se refirió a la sesión en Diputados por el Proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas y anticipó que "la mayoría para sancionar el aporte a las grandes fortunas está. Tenemos más que la mitad más uno de los números". El proyecto se tratará el próximo martes en la Cámara Baja y se espera que luego se envíe al Senado.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente explicó que "la mayoría de los bloques está dispuesto a sesionar mañana para avanzar con el aporte a las grandes fortunas". Se espera que solo Juntos por el Cambio vote en contra, y que el Frente de Izquierda se abstenga.

Por otra parte, se refirió a la duda en torno a si Sergio Massa podrá participar de la sesión por su contacto con un funcionario del FMI contagiado de coronavirus: "Si Massa no puede presidir la sesión por estar aislado sería sólo algo formal. Si preside Álvaro González, ellos pierden un voto pero no cambia los números”, indicó.

Por otro lado, cuestionó a la oposición: "Juntos por el Cambio ha tenido una actitud muy aguerrida en defensa de las personas que tienen más de 200 millones de pesos", que es el umbral a partir del cual se paga el aporte extraordinario.

En otro orden, Grosso planteó que "el aporte de las grandes fortunas tiene mucha racionalidad y sentido común" y destacó que "se calcula que se va a recaudar 300.000 millones, el 34% de todo lo que invirtió el Estado para paliar la pandemia".

Sobre la continuidad de los planes de asistencia, Grosso indicó que "el gobierno invirtió 870.000 millones entre el IFE, el ATE, los hospitales modulares, los bonos para jubilados y un sinfín de medidas destinadas a morigerar el impacto de la pandemia" y focalizó en que "no continuar el IFE no es una decisión caprichosa". "Este Estado no va a dejar a nadie tirado. No vamos a dejar a nadie tirado", remarcó. Y destacó, en ese marco, que "estamos buscando la forma de continuar políticas sociales más allá del IFE, expandiendo otras políticas sociales".

Por otra parte, se refirió al proyecto de Ley del Aborto. Destacó que en el bloque entienden que “la iniciativa entraría por diputados” y agregó que "estoy seguro que en diputados estamos bien con los números para votar la ley de Aborto".

"Vamos a tratar de darle media sanción a la ley de aborto antes de fin de año", remarcó. Y concluyó: "Es hora de que la política y el Estado nos hagamos cargo de un derecho que los feminismos ya conquistaron".