"Quiero pedirle a este Honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedaran liberados de pagar ese tributo”, dijo Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Efectivamente, el proyecto avanza y podría debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados la semana que viene o la próxima. En ese camino, se sumaron varios pedidos de modificaciones que, en caso de ser rechazados, no pondrán en peligro la aprobación de la iniciativa presentada por Sergio Massa, según explicaron a El Destape desde Juntos por el Cambio. Del lado del oficialismo también buscarán incluir un nuevo tema en el debate: el pago del impuesto por parte de funcionarios del Poder Judicial.

Sobre este último punto, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade anunció en su cuenta de Twitter que los funcionarios judiciales en actividad deberían pagar el tributo. Algo que posiblemente encuentre trabas. Pero el legislador también analiza proponer que tributen los jubilados del Poder Judicial. Hasta hace poco, se escudaban en el “estado judicial” existente después del retiro, o sea la posibilidad de ser convocados para subrogar un juzgado hasta que se cubra la vacante, algo que quedó sin efecto el año pasado, por lo tanto deberían abonar el impuesto. Se trata de varios miles de jubilaciones de privilegio.

Las modificaciones al impuesto a las Ganancias que pide Juntos por el Cambio

A la espera de una reunión clave con las centrales sindicales este viernes a las 15, Juntos por el Cambio también se sumó al pedido de modificaciones. El diputado Luis Pastori explicó a El Destape que el rechazo a uno o todos los retoques sugeridos no implicará votos negativos a la ley. “Nuestra vocación es acompañar todo proyecto que signifique un alivio tributario para los trabajadores y las empresas. Estamos procurando tratar de agregarle los cambios que nos parecen razonables pero no implica que no acompañemos”, dijo.

Esos cambios le fueron presentados ayer a Sergio Massa, titular de la Cámara y autor del proyecto, y también se los elevarán al presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, si bien los plantearon en la reunión de comisión que se desarrolló esta semana. La oposición quiere incorporar a los trabajadores autónomos “que están olvidados en el proyecto”, dado que con un sueldo “de más de 42 mil ya está pagando (impuesto a las) Ganancias. Discrimina en contra de quien trabaja por su propia cuenta”, explicó Pastori.

Además, quieren que las escalas y deducciones se actualicen mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor y no por el RIPTE (evolución de salarios) para evitar que se licuen los montos. Aseguran que la inflación estará cerca del 50% frente a paritarias en torno al 29-35%, más allá de que el Gobierno nacional espera una suba de precios cercana a los acuerdos salariales.

Dentro de las propuestas, Cambiemos avanzó con el pedido de una deducción especial por gastos en educación, ya sea en la escuela como, incluso, en la universidad. Hay dos posturas sobre este tema: en primer lugar, la posibilidad de deducir todos los gastos con los comprobantes correspondientes y, en segundo lugar, el establecimiento de un tope mensual que se puede fijar, por ejemplo, en hasta un salario mínimo vital y móvil por hijo.

El pedido de modificaciones incluye la deducción de los intereses de los créditos hipotecarios. El tope, detallaron, se fijó en 2003 con un dólar a $3 y una deducción anual de $20.000. Lo que quieren es elevar ese monto a $200.000 y fijar mecanismo de actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor. Además, apuntan a generar cambios respecto a los jubilados llevando el mínimo no imponible de 6 a 8 haberes sin el impedimento de acceder al beneficio si la persona percibe otro ingreso. Algo que ya se planteó y se analiza. Lo que no contestaron aún, dicen desde la oposición, es la propuesta que apunta a eliminar el límite de los bienes personales: quienes pagan el tributo no podrían acceder al beneficio del incremento del mínimo no imponible en Ganancias. Otro de los puntos que ya están siendo analizados en la Cámara, pero en el que Cambiemos quiere hacer foco, son la incorporación del conviviente en las deducciones.

Sobre estos puntos, hay que señalar que Sergio Massa comunicó esta semana modificaciones al proyecto. “En el caso de los jubilados, la ley hoy establece que para que puedan acceder al beneficio de la deducción de seis/ocho haberes no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación (por ejemplo, intereses de un plazo fijo). La nueva modificación permitirá flexibilizar el requisito para la deducción estableciendo un monto mínimo de ingresos para perder el beneficio”. Respecto a los concubinatos, desde la presidencia de la Cámara explicaron que “si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, la nueva ley permitirá ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género”.

Finalmente, la oposición propuso – y casi que descarta la posibilidad de aplicación - la exención para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, federales y provinciales. Aseguran que en el oficialismo no están predispuestos a seguir sumando exenciones por el impacto fiscal que presentarían. El texto había sido presentado por el bloque PRO, con la firma de Cristian Ritondo y la celebración de Patricia Bullrich en redes sociales. Un guiño para afianzar el vínculo con las policías en el marco del discurso del “segurismo” que comenzaron a implementar con fuerza como eje de campaña.

Este viernes habrá un nuevo encuentro clave. A las 15 se realizará una reunión informativa con la presencia de la CGT; Corriente Federal de Trabajadores; Frente Sindical; Central de Trabajadores Argentinos de los Trabajadores y Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. Algunos de los nombres que trascendieron son los de Héctor Daeer, Carlos Acuña, Sergio Omar Palazzo, Carlos Minucci, Héctor Amichetti, Ricardo Pignanelli, Hugo Moyano, Pablo Flores, Hugo Yasky y Ricardo Peidro. Desde Juntos por el Cambio no descartan que los referentes sindicales hagan foco en algunos de los puntos que ellos mismos plantearon.

"Vacunas y recuperar el salario de los argentinos en es la principal preocupación del gobierno. La baja del Impuesto a las Ganancias hace a la recuperación del mercado interno, como así también la inversión púbica, donde Nación, Provincia y Municipio van de la mano, representando más de un punto del PBI, generando empleo y movimiento en la economía con obras", dijo Massa esta semana durante una recorrida junto al intendente Juan Andreotti para inaugurar la renovación de la Escuela Primaria N°36 de San Fernando.

Si bien aún no se definieron las fechas, desde la oposición no descartan la posibilidad de firmar dictamen la semana que viene y llevarlo al recinto pocos días después, dado el amplio consenso que tiene la iniciativa que busca subir el mínimo no imponible a $150.000 para aliviar a la clase media que volcará el dinero al consumo, parte del plan de reactivación de la economía.