Ganancias: tras pedir quitar el impuesto, ahora Ritondo condiciona su apoyo a la ley que mandó Massa

Sobre la eliminación del gravamen, el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO le había pedido "hacerlo ahora". Pero ahora que llega al Congreso puede echarse atrás.

El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, ahora condiciona su apoyo al proyecto de ley que mandó el ministro de Economía y candidato presidencial en las elecciones 2023, Sergio Massa, sobre la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Antes del anuncio del ministro, se había manifestado a favor.

Desde la oposición, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio se expresaron en distintas oportunidades en favor de eliminar el pago de Ganancias para los trabajadores antes del anuncio de Massa. Ritondo luego que el tigrense adelantase que en caso de ser presidente se comprometía a eliminar el impuesto, lo exhortó a que no se demore e impulse el proyecto este año. "Podés hacerlo ahora", dijo Ritondo en redes sociales.

Pero tras el acto del lunes en Plaza de Mayo, salió a cruzar a Massa. Afirmó que "el evento del candidato a presidente de Unión por la Patria, que tuvo lugar ayer, pareció más una exhibición de populismo y retórica vacía que una propuesta seria y responsable”, acerca del anuncio sobre el impuesto a las ganancias.

Ritondo añadió también que "estamos de acuerdo en la necesidad de reducir la carga impositiva en Argentina. Tenemos 166 impuestos y ellos crearon 28 nuevos, es evidente que necesitamos reducir impuestos para generar un alivio a emprendedores, Pymes, empresas y trabajadores. Para poder reducir impuestos necesariamente hay que bajar el gasto y el déficit porque sino se financia con emisión y eso genera mayor inflación y pobreza para todos”.

El diputado expresó: "Por eso, cuando el Gobierno mande el proyecto ahí veremos qué tiene dentro. Si se trata de un proyecto serio, responsable, con baja del gasto y del déficit, que permita esa reducción del impuesto a los ingresos más altos, o si van a meter más maquinita o crear nuevos impuestos. Lamentablemente, dudo que sea algo serio porque en 4 años no presentaron un solo plan económico, ni bajaron el déficit ni bajaron impuestos". Y agregó: "Por el contrario, todo lo que hicieron fue subir impuestos, aumentar el déficit y destruir el salario y los ingresos vía inflación”.

A su vez, el diputado enfatizó: "En el pasado, hemos sido testigos de promesas similares en cuanto a la gestión económica, como la afirmación de que la inflación se mantendría en un 3% y que no habría más contrataciones en el Estado. No obstante, la realidad nos muestra un panorama diferente, con nombramientos constantes en la planta permanente y una creciente emisión monetaria que amenaza la estabilidad económica”.

Ritondo no fue el único. La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, también se manifestó sobre el cambio en Ganancias. "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy", le dijo en X. Y agregó: "Ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!". Pero luego salió a criticarlo.

Hasta Mauricio Macri, que prometió eliminar el impuesto a las ganancias en 2015 y terminó en 2019 su mandato con el doble de trabajadores pagando ese gravamen, criticó la medida de Massa en TN. Dijo el expresidente que "es un mamarracho electoral". Y consideró: "Para darles a 700 mil empobrecés a 47 millones".

Hoy Massa lo cruzó: "Macri estafó a 2 millones y medio de trabajadores cobrándoles Ganancias. No tiene autoridad moral para hablar ni de eso, ni de deuda, porque nos dejó la peor deuda de la historia, no de Argentina, del Fondo".

El proyecto que Massa envió al Congreso por Ganancias

Massa enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso se ajuste de manera semestral, en conformidad con la evolución del SMVM, de manera que el cambio quede institucionalizado y, así, mantener constante el porcentaje de trabajadores que pagan este gravamen.

El proyecto que presentó este lunes el ministro de Economía plantea que el Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) cambie de nomenclatura por la de impuesto a los "Mayores Ingresos" y que solo pagarán unos 80.000 contribuyentes, que se corresponden con trabajos de CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.

El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable. "Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto", aseguró Massa.

También se eliminarán distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas. La propuesta para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias cuarta categoría los trabajadores y jubilados requiere de una ley, ya que además de ser materia tributaria es un impuesto de ejercicio “anual”, por lo que debería comenzar a tener efectos a partir del 1º de enero de 2024. Sin embargo, el Gobierno plantea un esquema “puente” con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año.