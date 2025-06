Se recrudece el conflicto en el Garrahan tras anuncio del Gobierno y habrá medidas

Cómo sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: un comunicado y el rechazo de residentes

El Gobierno de Javier Milei, a través de la administración del Hospital Garrahan, anunció este domingo un aumento salarial para los médicos residentes, una medida que fue anunciada a través de las redes sociales del nosocomio y busca desactivar el conflicto que se gestó en el centro de salud en los últimos días. En este marco, los médicos residentes cuestionaron el anuncio al sostener que los residentes no recibieron "ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial" y afirmar que mantendrán la asamblea del próximo martes. Asimismo, desde otros sectores del hospital rechazaron el anuncio y apuntaron a El Destape que el 90% del resto del personal del hospital no recibirá ningún aumento extra y continúa la "conciliación obligatoria". Todos los trabajadores del Garrahan sufrieron un recorte del 35% de sus salarios desde que Milei es presidente.

Este domingo, a través de un comunicado cargado de agravios y amenazas, la administración del Hospital Garrahan anunció un aumento salarial para los profesionales de la salud de la residencia, sector que no se encuentra bajo la conciliación obligatoria. Sostuvieron que el incremento ya estaba planeado y criticaron la medida de fuerza que tuvo impacto a nivel nacional. “Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos”, dispararon desde la administración del Garrahan a través de un comunicado en redes sociales. Se trata de un aumento que incrementará los $797.000 que cobraban los trabajadores de ese sector, que equivale a un 64% elevando sus haberes a $1.300.000 a partir del 1 de julio.

Este aumento tiene como objetivo principal poner fin a las asambleas de los empleados del hospital, en particular las de los médicos residentes, que estaban previstas para este martes y el resto de la semana con una movilización multitudinaria el 4 de junio al Congreso. Sin embargo, los profesionales de la salud ratificaron que continuarán con las asambleas mientras que desde otros sectores del hospital, entre ellos de enfermería y médicos, afirmaron que continuarán con las medidas acordadas.

“Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan nos reuniremos en asamblea general el próximo martes a las 13 horas para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones. Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, apuntaron.

En este sentido, los profesionales de la salud cuestionaron el anuncio al sostener que los residentes no recibieron "ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder". "A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación", remarcó Santana, residente de pediatría, en declaraciones a Radio Rivadavia. En la misma línea, insistió: "El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder".

Ante esto, el ministro de Salud, Mario Lugones, salió a aclarar que el lunes se oficializará el anuncio y volvió a apuntar contra los trabajadores de la salud: “Resulta relevante mencionar que, a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”.

El rechazo de todos los trabajadores del hospital Garrahan

En este marco, el resto de los trabajadores del hospital, un 90 por ciento de la planta, rechazaron el anuncio y apuntaron que la mayoria no recibirá ningún aumento extra y continúa la "conciliación obligatoria". "Lo que anunció el gobierno todavía es poco claro y en cualquier caso solo interpela a una parte del conflicto que ni siquiera es la mayoritaria, porque el anuncio excluye a más del 90% del personal del Garrahan", apuntó Alejandro Lipcovich, trabajador en el Hospital Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE, en diálogo con El Destape.

"Lo que han dicho corresponde a residentes y la Asamblea de Residentes de todos modos ya anunció que no ha recibido ninguna comunicación formal que ellos vienen reclamando y que si hay una oferta formal que sea concreta para que la puedan evaluar", agregó y disparó: "Incluso si esa propuesta existiera de llevar el salario de residentes a 1.300.000 pesos, (que no queda claro cómo se financiaría y si sería un aumento al básico o algo por única vez) al dejar afuera todo el resto del personal, que también estamos reclamando por salarios iniciales de pobreza, el conflicto se profundiza".

El profesional apunto que a su sector "los mantienen en una conciliación obligatoria que el gobierno la incumplió porque no hay ninguna audiencia prevista para negociar nada" y anunció: "Con lo cual el martes va a haber una asamblea general y es muy probable que ahí se definan medidas de fuerza de la planta del hospital".

"Más allá de lo que ocurra con residentes, con quienes, por supuesto, estamos peleando en común y entendemos que es el mismo reclamo, pero incluso si un ofrecimiento para residentes lo acepten o no lo acepten, no resuelve el problema de la planta", cerró.

En diálogo con El Destape, la enfermera y delegada de ATE en el Hospital Garrahan, Teresa Alfaro, acusó al Gobierno por el anuncio y afirmó que el anuncio es totalmente ilegal y exigió por todos los sectores del hospital que “cobran poco”. En este marco, ratificó que irán al paro porque “lo único que hacen desde el Gobierno es llamar para amenazar” y “solo se vulneran los derechos de los niños internados”.

La enfermera cruzó a la administración del hospital y sostuvo que “los que cobran grandes sueldos son los que sobran” y “no los trabajadores que cobramos un sueldito mínimo”. “Vamos a hacer una gran asamblea toda enfermería y toda la parte que según Milei somos administrativos y somos ñoquis”, apuntó. El 90% del resto del personal del hospital no recibirá ningún aumento extra y los médicos se encuentra en conciliación obligatoria.

Todos los trabajadores del Garrahan sufrieron un recorte del 35% de sus salarios desde que Milei es presidente, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los salarios de los médicos han caído un alarmante 35,5% en términos reales desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025. A pesar de que el salario bruto mensual alcanzó los $994.113 promedio en mayo de este año, la inflación sigue superando los aumentos salariales, dejando a los trabajadores con un poder adquisitivo cada vez más bajo.

El centro pediátrico es financiado en un 80% por el Estado Nacional y en un 20% por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el Garrahan, según datos oficiales del propio hospital a 2024, hay 4.728 empleados. De ese número, 3.190 están abocados 100% a la asistencia de pacientes. El resto integran áreas de logística y conducción. Así, se estima que hay un trabajador que no es del nivel asistencial cada aproximadamente 3 trabajadores. De todos modos, vale aclarar que en la parte de conducción, quienes tienen grado de jefatura, también hay médicos que trabajan en la asistencia por lo que esa proporción se reduce más aún.

En tanto, desde el establecimiento también anunciaron a través de un comunicado publicado desde la entidad, cuyo título es "Orden, mérito y salud: así se fortalece el Hospital Garrahan", que impulsan "un proceso de transformación profunda", e informaron que realizarán un proceso de auditoría en el hospital, pero también que, a partir de este lunes, regirá un sistema biométrico de control de asistencia para sus trabajadores. El comunicado emitido por el directorio del nosocomio, cuya redacción fue "revisada minuciosamente por la Casa Rosada", advirtió que continuará el proceso de auditoría interna en el Garrahan.

Por último, en el documento que publicaron a través de la cuenta de X del Hospital Garrahan, apuntaron: "Este proceso no se limita al Garrahan: en todos los hospitales nacionales se está llevando adelante una limpieza estructural, que incluye la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos y perjudicaban al conjunto del sistema. Se terminó el descontrol presupuestario".