Hay varias sociedades donde quedan a la vista los intereses y negocios cruzados entre Víctor Santa María, presidente del PJ Capital y cabeza del Grupo Octubre de medios, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani e Ignacio Sáenz Valiente, uno de los abogados más importantes del Grupo Clarín.

Los vínculos entre Rodriguez Larreta, Majdalani y Clarín son más de los que se conocen pero no sorprenden. Su punto en común es la persecución a ex funcionarios kirchneristas. Pero el caso de Santa María es distinto, ya que es parte del Frente de Todos mientras cultiva relaciones con los hacedores del lawfare. Una ambigüedad poco justificable, en la que se mezclan intereses políticos y millones de pesos.

El caso más evidente es que una sociedad que comparten la hermana de Rodríguez Larreta, la hija de Majdalani y el abogado de Clarín se quedó con la concesión de un hotel del sindicato que maneja Santa María a cambio de un canon irrisorio.

Santa María tiene trillizos, cuyos nombres se preservan. Los tres trabajan en empresas vinculadas a Larreta, Majdalani o el abogado de Clarín. Hay negocios cruzados en hoteles del sindicato y algunas fuentes señalan también la existencia de otros manejos inmobiliarios. Como presidente del PJ porteño, Santa María aportó varios funcionarios de alto rango el Gobierno Nacional, desde cuyas carteras se transfieren varios centenares de millones al holding que comanda Héctor Magnetto y hasta se le da a Rodríguez Larreta poder de censura, como en el caso de los cuadernillos que imprimió el ministerio de Educación que tenían que pasar por los ojos del jefe de gobierno porteño antes de ir a las imprentas de Clarín.

Hace unos días El Cohete a la Luna reveló que en los medios del Grupo Octubre existe una lista negra de personas que no se pueden mencionar. Entre ellas figuran Majdalani y Sáenz Valiente. A Larreta no se lo puede silenciar, aunque sí proteger.

Otro hotel

Una de las sociedades donde quedan explícitos estos vínculos es Midas Hotel Management.

Santa María es secretario general del SUTERH como de FATERYH, la federación de encargados de edificios de todo el país. Según consta en el Boletín Oficial, el 25 de septiembre de 2018 la federación le adjudicó a Midas Hotel Management la concesión de uso y explicación de un hotel sindical en Iguazú, Misiones, a cambio de un canon mensual de 150.000 pesos. La suma es la que informaron pero sería extraño que fuera real, es un monto mínimo a cambio de un hotel en un destino turístico.

La sociedad fue creada el 19 de abril de 2018. Los socios originales son Laura Jumerosky, cuyo nombre figura en una veintena de empresas, el médico José Eduardo Berteuris y Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, media hermana de Rodríguez Larreta. Al año, el 4 abril de 2019, designaron como presidenta de la sociedad a Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex señora 8 de la AFI. Como director titular quedó Sáenz Valiente, hombre de Clarín. Para completar el círculo, en esa empresa trabaja una de las hijas de Santa María.

La firma Midas Hotel Management se hizo conocida cuando a los pocos días de cambiar su directorio recibió 5.439.511 pesos por contratación directa de parte del gobierno de Rodríguez Larreta para ser uno de los hoteles que alojara personas contagiadas de COVID-19. O sea, el jefe de Gobierno porteño contrató directamente a la empresa de su media hermana comandada por la hija de Majdalani y un hombre de Clarín. No es un dato menor que la hija de Majdalani también preside la Corporación Puerto Madero.

El 9 de septiembre Sáenz Valiente renunció a su cargo como director de la empresa, pero en la misma reunión a firma trasladó su sede social a Avenida Santa Fe 768 piso 6. Es la dirección de JF&V Fiduciaria, sociedad de Sánez Valiente desde donde articula otros negocios.

Todo Green

Green con distintas variantes es el nombre que llevan media docena de empresas todas con domicilio en Avenida Santa Fé 768 piso 5. Es la dirección de JF&V FIDUCIARIA, empresa creada el 26 de agosto de 2018 por Sáenz Valiente, Juan Manuel Gallo y Federico Gallo.

Sáenz Valiente es uno de los socios del estudio fundado por José María Sáenz Valiente en 1912. Comparte ese espacio con Damián Cassino, apodado “el colorado de Clarín”, que todavía sueña con el papelón que le hizo pasar Graciana Peñafort en la audiencia ente la Corte Suprema por la ley de Medios audiovisuales. Según su presentación, Sáenz Valiente integra los directorios de “Telecom, GC Dominio (la firma que controla todo el holding Clarín) y Cablevisión Holdings”. No es un personaje menor en el universo Magnetto.

El hijo varón de Santa María trabaja para Gallo, uno de los socios de la fiduciaria que tiene con Sánez Valiente y ex funcionario porteño hasta el 2014; la otra hija de Santa María en Green Genetics, una de las tantas firmas que maneja la fiduciaria del abogado de Clarín, y también figura contratada en el Consejo de la Magistratura porteño.

Así como Larreta contrató de forma directa al Midas Hotel Management para alojar personas con coronavirus también le compró 15.000 barbijos por 45 millones de pesos a Green Salud, uno de los tantos sellos de Sáenz Valiente.

Santa María crece y gana

Santa María tiene una larga tarjeta de presentación. Además de comandar el sindicato y la federación de encargados de edificios figura como editor general del Grupo Octubre, es diputado ante el Parlasur, presidente del Club Barracas y presidente a su vez del PJ porteño. En su declaración jurada dice poseer apenas un departamento de100 metros cuadrados, un auto modelo 1996, una moto de 1956 y algunos ahorros en pesos.

El 2020 fue el año de Santa María. Se quedó con Canal 9 en una operación vidriosa, de la que por ahora no se conocen más papeles que un fallo de la Justicia de la guarida fiscal que opera en Delaware que dice que la persona que le vendió, Carlos Lorefice Lynch, no podía hacerlo ya que no era el dueño sino apenas un abogado del mexicano Remigio Ángel González González. Santa María ya controla Canal 9 pero el caso sigue abierto y sumó un capítulo en Comodoro Py que está en manos de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. Se sospecha además que hay un negocio inmobiliario en armado con Rodríguez Larreta en las 2 manzanas que ocupa actualmente el canal.

Este año Santa María también sumó FM Aspen y creó un nuevo canal de noticias, IP. Se sumaron a Página/12, la radio AM 750 y varias FM. El Grupo Octubre se transformó en el grupo que logró el mayor crecimiento de su pauta publicitaria. En los primeros 9 meses de 2020 recibió 245 millones de pesos, incluido Canal 9, contra 45 millones de todo 2019.

Según reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, durante el macrismo Santa María prohibió que se publicaran fotos de CFK y en la actualidad impuso listas negras de políticos a los que no se puede nombrar en sus medios. Entre ellos Leandro Santoro, Claudio Ferreño, Eduardo Valdés y su hijo Juan Manuel, Matías Lammens y Gabriela Cerruti.

Algunos de ellos compiten con Santa María en la Capital. Hace pocos días presentó en sociedad un frente junto a el ministro Nicolás Trotta (que lleva entregados 215 millones de pesos a Clarín para la impresión de cuadernillos), Victoria Donda, Gisela Marziotta, Facundo Moyano y Natalia De La Sota, entre otros. Lo llamaron “En Común”. Desde su equipo de prensa lo presentaron como “el albertismo de Capital”. El presidente no le dio entidad.

En el Frente de todos conviven distintas vertientes y en algún lugar la frontera entre los peronistas y Juntos por el Cambio se vuelve porosa. Esta revelación muestra que Santa María es el producto más acabado de esa indefinición.