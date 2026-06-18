Homenaje a Taty Almeida: la Legislatura porteña inicia un ciclo sobre memoria y justicia

Taty Almeida será homenajeada en la Legislatura porteña.

La Legislatura porteña se convertirá este viernes en el escenario de un encuentro fundamental para la historia reciente. Bajo la organización de la Comisión de Derechos Humanos, se llevará a cabo el primer evento del ciclo denominado Juicios y Derechos Humanos, una iniciativa que busca profundizar en la reflexión sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.

Esta jornada inaugural tendrá un componente emocional y político de gran relevancia, ya que se rendirá un homenaje especial a Taty Almeida, la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien falleció recientemente.

El encuentro está programado para desarrollarse entre las 17 y las 19 horas en el Salón Alfonsín de la sede parlamentaria, ubicada en Perú 160. El legislador Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, será el encargado de encabezar la actividad que pretende reconocer la "trayectoria" y el "compromiso inclaudicable" de Almeida en su búsqueda de justicia y su rol central en la consolidación de la democracia argentina.

Taty Almeida es recordada como una de las voces más firmes contra la impunidad, cuya lucha personal —marcada por la desaparición de su hijo Alejandro— se convirtió en una referencia ética para múltiples generaciones.

Veinte años de un proceso ejemplar en el mundo

Más allá del tributo a la figura de Almeida, la jornada propone un análisis profundo sobre los veinte años del inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad. Este hito se produjo tras la histórica reapertura de las causas y la consecuente anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un paso que permitió a la Argentina ser "reconocida internacionalmente por haber desarrollado un proceso ejemplar y único en el mundo".

A diferencia de otras experiencias globales, el país logró juzgar los crímenes del terrorismo de Estado mediante tribunales ordinarios, garantizando el cumplimiento del Estado de Derecho y las normas constitucionales.

Para abordar estos temas, la actividad contará con un panel de destacados especialistas de diversos ámbitos. Entre los participantes se encuentran Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y profesor de la UBA; Eduardo Freiler, abogado y ex juez de la Cámara Federal; y Pablo Llonto, reconocido abogado querellante y periodista.

También sumarán su perspectiva Marcelo Duhalde, ex director de Prensa del Archivo Nacional de la Memoria; Laura Giosa, abogada y docente universitaria; y Luciana Bertoia, periodista especializada en temas judiciales y de derechos humanos de Página/12.

Este panel de expertos tiene como objetivo reunir a protagonistas que contribuyeron, desde la justicia, la academia o el periodismo, a consolidar a la Argentina como una "referencia internacional en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad".