En la cumbre de cancilleres del G20, Cafiero alertó sobre la escalada nuclear de la guerra

El Canciller argentino alertó que "la política de la escalada no puede arrojar arroje otro capítulo irreversible".

El canciller Santiago Cafiero alertó sobre la escalada nuclear de la guerra, en su discurso durante la cumbre de cancilleres del G20 que se realizó en Nueva Delhi, donde además destacó la necesidad de un mayor financiamiento global para los países en desarrollo y, a la vez, criticó las distorsiones del comercio agrícola mundial.



El canciller formuló sus declaraciones en lo que fue su primera intervención frente a sus pares del Grupo de los 20, donde además alertó sobre la seguridad alimentaria en los países en desarrollo. Según informó la Cancillería en un comunicado, Cafiero pidió "que ahora la política de la escalada no arroje otro capítulo irreversible", al considerar que está instancia "destruye no construye".



"Abandonemos el determinismo bélico y abracemos el posibilismo armónico", pidió tras lamentar que "la política de la escalada se impuso al deseo de paz universal". De esta manera, el Gobierno argentino renovó ayer su postura en favor de la "negociación y la diplomacia" como "la única opción para la solución de los conflictos y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", al participar, representada por Cafiero, de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en India que terminó sin declaración conjunta sobre el conflicto en Ucrania por el rechazo de Moscú y de China.



La reunión de cancilleres del G20 terminó ayer en India sin consenso sobre Ucrania, anunció el Gobierno indio, con un comunicado final que no fue firmado ni por Rusia ni por China, que lanzaron fuertes acusaciones contra Estados Unidos y sus aliados.

Ambos países fueron los únicos miembros del G20 que no estuvieron de acuerdo con la postura mayoritaria de las naciones que participaron del cónclave en Nueva Delhi que exige la "retirada completa e incondicional de Rusia del territorio de Ucrania", postura plasmada en el Chair's summary (resumen de la Presidencia), del bloque actualmente en manos de la India.Por otro lado, en su discurso, Cafiero dijo que "es absolutamente imprescindible que las iniciativas que apuntan a aumentar y acelerar el financiamiento de estos países se materialicen", y abogó por "un sistema de comercio internacional de productos agrícolas justo, transparente, equitativo y previsible que estimule la inversión"."Los problemas que enfrentamos son de magnitud. Las soluciones también deben serlo", agregó luego y analizó que "la respuesta en las economías centrales al incremento de la inflación supone un empeoramiento inmediato en las condiciones de financiamiento para las economías en desarrollo y un incremento en sus niveles de endeudamiento"."A la Argentina también le preocupan las consecuencias para la seguridad alimentaria de la imposición de medidas unilaterales de restricción comercial sobre la base de argumentos de protección ambiental -no necesariamente basados en evidencia científica- que implican trabas a los flujos de comercio y que incrementan los costos en la producción de alimentos, en un escenario unánimemente caracterizado como inseguro en términos de acceso a los alimentos", sostuvo.En materia de seguridad energética Cafiero apuntó que "la Argentina, y América Latina, tienen recursos para garantizar una transición ordenada hacia una matriz de energía basada en fuentes renovables"."Esta transición, sin embargo, requiere una corriente de inversión considerable, y, una vez más, el desafío se encuentra en el financiamiento necesario para lograr los objetivos de la seguridad energética y su transición a un esquema compatible con el cuidado del medio ambiente", explicó el titular del Palacio San Martín.En ese sentido, agregó: "Se repite lo que hemos manifestado en términos del acceso al financiamiento" ya que "la cooperación para el desarrollo debe materializarse"."Sobran los anuncios, pero luego los flujos son absolutamente insuficientes. En el caso de las preocupaciones sobre el impacto del cambio climático -preocupación ampliamente compartida por la región a la que mi país pertenece- es claro que el financiamiento, la cooperación y la asistencia técnica necesarias no están a la altura de los discursos y de las nuevas normativas ambientales que ocupan gran parte de la agenda de los países desarrollados", resaltó.Cafiero indicó, además, que "hoy nos alarman las decisiones unilaterales de abandonar acuerdos entre Estados que garantizaban un desarrollo seguro a nivel global" y lamentó que, "desde 2010, no se han podido alcanzar consensos en la revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la piedra angular del multilateralismo para contrarrestar la carrera armamentística".