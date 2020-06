Evo Morales sobre la dictadura en Bolivia y el coronavirus: "Están ocultando los datos"

Evo Morales se lamentó por las medidas adoptadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez frente la pandemia en Bolivia. "Están ocultando los datos", aseguró el ex presidente y remarcó:"No sabemos si nuestros hermanos mueren por coronavirus o por otra enfermedad: manejan los números bajo cálculos políticos". "Si no hubiera habido esta pandemia ya tendríamos otro gobierno con legitimidad", afirmó Evo en diálogo con El Destape Radio y contó que actualmente "le dicen al pueblo que si se moviliza ellos tienen la culpa de los contagios". En ese sentido, indicó: "La solución para Bolivia son las elecciones y recuperar la democracia", y que "Añez suspendió las elecciones pero el pueblo ya no lo va a aguantar. "Tengo miedo que el pueblo boliviano reclame en la calle por elecciones y sea reprimido", admitió.

Las elecciones en Bolivia están previstas para el 6 de septiembre, pero Evo destacó que "Estados Unidos y la derecha boliviana quieren suspenderlas: "Usando la pandemia quieren seguir postergando las elecciones porque saben que las van a perder". "Bajo el direccionamiento de Estados Unidos nos quieren proscribir", sostuvo Morales y dijo que aún "insisten en que hubo fraude", pero que "hay tantas investigaciones internacionales que muestran que no hubo fraude". "Para ellos gobernar es bala o amenaza", consideró. A pesar de las presiones, el presidente depuesto admitió que "por ahora estamos habilitados para participar de las elecciones": "Los que sacamos de la clase pobre a la clase media y apoyaron el golpe ahora se dieron cuenta"

Con respecto a la situación de Bolivia frente a la pandemia, aseveró: "Hay una diferencia entre quienes hacemos política para el pueblo o los que la hacen para generar beneficios para el poder". "Añez no acepta ayuda humanitaria de China, Cuba o Rusia por razones ideológicas", contó Evo y destacó que "donde priorizan la economía estamos viendo lo que pasa. Brasil sobretodo". Asimismo, subrayó: "Muchos me tratan de Presidente. Yo les digo que soy ex presidente, pero me dicen que en octubre ganamos en primera vuelta". "Mis hermanos me dicen que legalmente no soy presidente pero legítimamente soy el presidente", manifestó Evo.