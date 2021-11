Alberto Fernández recordó la frase de Macri cuando le pidió asilo para Evo: "No me metas en un lío"

La insólita respuesta de Macri fue cuando la vida de Evo Morales corría peligro, tras el Golpe de Estado en Bolivia que puso fin a su gobierno.

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar sobre lo que fue, en 2019, el rescate de Evo Morales ante el golpe de Estado que sufrió el ex mandatario de Bolivia. En su repaso, el presidente argentino contó cuál fue la conversación que tuvo con Mauricio Macri en aquel entonces y la lamentable respuesta que le dio.

En una conferencia, en la embajada de México, el presidente aseguró que Mauricio Macri le respondió "no me metas en este lío" cuando preguntó si podían tener a Evo Morales para cuidarlo tras el Golpe de Estado. "Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo (a Morales, tras el golpe de Estado en Bolivia) y me respondió 'no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo'", contó Alberto en la presentación del libro "Evo. Operación rescate", en la embajada de México.

Añadió que las gestiones para refugiar a Morales se agilizaron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay). lo cual permitió -dijo- "preservar la vida de Evo de la peor maldad".

Durante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Bolivia, Luis Arce denunció que el gobierno de Mauricio Macri envió armas y municiones a ese país durante el Golpe de Estado que sufrió Evo Morales. También, condenó la participación de actores nacionales e internacionales.

En su discurso en el 76° período de sesiones ordinarias de la Asamblea, el presidente de Bolivia hizo hincapié en cómo se llevó adelante el Golpe de Estado en su país contra Evo Morales. En ese sentido, Luis Arce apuntó contra Mauricio Macri y sostuvo que "la ruptura del orden constitucional" contó con la participación del "anterior gobierno de Argentina que envío armas y municiones a los golpistas".

También en el mismo estrado, el presidente de Bolivia condenó la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) al sostener que "a través de su secretario general, Luis Almagro" tuvo un rol fundamental en el Golpe que sufrió el ex mandatario Evo Morales. Asimismo, también indicó que la ruptura del orden constitucional en ese país ocurrió por "la participación de actores políticos nacionales que no cuentan con el respaldo del pueblo en las urnas".