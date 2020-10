El presidente Alberto Fernández defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que no tomará "distiancia" de ella pese a los pedidos de algunos dirigentes sindicales. Además habló de la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete.

El mandatario brindo a una entrevista al periodista Horacio Verbitsky para El Cohete a la Luna, en la que se refirió a los integrantes de su gobierno y tocó temas importantes como el cepo al dólar, la toma de tierras y el per saltum de la Corte Suprema, entre otros.

Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner

El jefe de Estado habló sobre el acto virtual que prepara la CGT para el Día de la Lealtad y dejó un claro mensaje para los sindicalistas que le reclaman un distanciamiento con su vicepresidenta. "Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos", aseguró.

E insistió: "Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos".

En esa línea, Fernández reveló que el exministro de Economía y excandidato a la presidencia por Consenso Federal, Roberto Lavagna, le aconsejó que siga "unido" a CFK. "Cree que es muy importante que Cristina y yo estemos muy unidos. Me lo dijo expresamente, con un análisis muy parecido al que estamos haciendo. Roberto sabe cuánto valoro su opinión", apuntó.

Y detalló "Me dijo: 'hay muchos que quieren que vos tomes distancia de Cristina, eso sería lo peor que le puede pasar al país'. Eso no quiere decir que Cristina y yo pensemos exactamente igual en todo, pero en lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura".

Alberto Fernández negó cambios en el Gabinete

El Presidente sostuvo además que "por ahora" no tiene pensado realizar cambios en su Gabinete y valoró el trabajo de los ministros.

"Por ahora no tengo previsto cambios en el gabinete. Creo que el gabinete ha hecho un trabajo impresionante. La angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho", afirmó.

Al tiempo que resaltó: "Gracias a todas las medidas tomadas, evitamos que otro millón y medio de personas hoy estén por debajo de la línea de pobreza".

En ese sentido, Alberto también negó que halla diferencias con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, por las últimas medidas cambiarias

"No hubo posiciones divergentes sino debates, nos oímos, tomamos una decisión y la cumplimos. El que tiene la última palabra sobre la decisión a tomar es el ministro de Economía. Tiene que haber una cabeza que defina y es quien tiene la capacidad de definir la macroeconomía", concluyó.