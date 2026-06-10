El Gobierno vuelve a reunirse con las cámaras de colectivos para disipar reclamos

La Secretaría de Transporte se reunirá nuevamente este jueves por la mañana con las principales cámaras empresarias de colectivos a nivel nacional para seguir avanzando con su plan de "modernización" de los servicios. El Gobierno de Javier Milei pretende avanzar con sus "mesas de trabajo" y dejar atrás el reclamo de las empresas por subsidios adeudados. Mientras, gremios como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclaman una recomposición salarial.

La reunión será encabezada por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y reeditará otro encuentro realizado hace 15 días atrás, según indicaron a El Destape desde la cartera. Tras aquella reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que resaltó el avance "en distintas líneas de trabajo vinculadas a la mejora de la prestación de los servicios, la modernización de criterios operativos y la implementación de herramientas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema de transporte".

Sin dar mayores detalles, en aquel texto se adelantó que los funcionarios de Transporte y las cámaras empresarias "coincidieron en continuar profundizando las mesas de trabajo técnico para avanzar en las medidas que forman parte del proceso de reestructuración del sistema".

Si bien el Gobierno espera la presencia de distintos representantes de las cámaras, una de las más importantes del AMBA no será de la partida. Según pudo saber El Destape, la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), que nuclea a 35 líneas y 8 empresas de colectivos, no se hará presente.

El reclamo de la UTA

Desde los gremios comenzaron a poner en relieve que el último acuerdo salarial fue firmó en enero, el cual llevó a $1.574.000 en abril, tras una suba del 4% en tres tramos. Sin embargo, no hubo nuevas actualizaciones desde ese momento. "Los trabajadores del transporte queremos recomponer nuestros salarios, y por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones", señaló la UTA en un comunicado dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo.

Con el texto, titulado "Queremos el mismo trato de exportadoras, petroleras o mineras", el gremio que dirige Roberto Fernández le exigió al funcionario que "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" y lanzó una frase que resume la gravedad del escenario: "Los días pasan, la paz social peligra".