Tras la represión en el Congreso, Bullrich presenta una "Ley Antibarras"

Luego de la feroz represión del miércoles pasado contra los hinchas que fueron apoyar a los jubilados frente al Congreso, ahora la ministra Patricia Bullrich trata de mantener la versión oficial sobre la presencia de "barras" en la marcha y prenterá un proyecto de ley. La funcionaria presentará un proyecto de "Ley Antibarras", una iniciativa que, en principio, busca establecer a las barras como un "tipo especial de asoicación ilícita".

En principio, Bullrich hará la presentación del proyecto luego de que se haya conocido que, entre los detenidos del último miércoles, no había ningún barrabrava de los que participan activamente en las primeras líneas de los paraavalancha. En este sentido, según se conoció, por ejemplo de las cinco personas que fueron marcados como "barras" en el informe que circuló posterior a la manifestación, al menos dos de ellos no pertenecían a este tipo de asociaciones. De hecho, se supo que uno era expresidente de Nueva Chicago.

Con este antecedente, la ministra presentará un proyecto de declaración de las barrabravas como un "tipo especial de asociación ilícita" y, según reza el comunicad, "la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia".

Vale recordar que la semana pasada anunció que le reclamará a los clubes del fútbol argentino que echen a los socios que participaron de la protesta por el ajuste a jubilados.

En el marco de una conferencia de prensa para explicar los detalles del fondo de emergencia para asistir a los damnificados por el temporal de Bahía Blanca, la funcionaria reveló la nueva movida autoritaria que prepara desde el Gobierno nacional. "Nosotros vamos a pedirle, formalmente, a todos los clubes que, cuyas hinchas participaron, una declaración de repudio y que expulsen a todos los asociados que participaron de la marcha”, comenzó diciendo, acompañada del ministro de Defensa, Luis Petri.

Por otro lado, Bullrich negó los rumores que señalaban un diálogo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Sin embargo, reconoció las acciones que tomó la Dirección Nacional de Eventos Deportivos, a cargo de Franco Berlín: "Estuvieron los días previos llamando a las dirigencias de los clubes. Ellos dijeron que no tuvieron nada que ver, creo que es posible que el director de Eventos Deportivos haya hablado con Tapia. A mí Tapia no me llamó ni hablé con él”.

En este sentido, tal cuál reveló El Destape, existen dudas con respecto a lo que pasará en el futuro en las canchas de fútbol ya que hay un temor en la Asociación de Fútbol Argentino sobre la posibilidad de que en los estadios haya, aún más, efectivos policiales y problemas en los estadios.