Demolieron un monumento a Osvaldo Bayer en Río Gallegos

Demolieron un monumento a Osvaldo Bayer en el ingreso a Río Gallegos.

El Gobierno nacional ordenó la demolición de un monumento al periodista e historiador Osvaldo Bayer, quien reconstruyó la historia de los trabajadores rurales asesinados por el Ejército durante las huelgas realizadas en la Patagonia a principios de la década de 1920, que dieron lugar a "La Patagonia Rebelde". El monumento fue inaugurado en marzo de 2023.

El monumento a Osvaldo Bayer estaba ubicado en el ingreso a la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, al costado de la Ruta Nacional número 3. Según informó el medio santacruceño La Opinión Austral, la orden de la demolición la dio Vialidad Nacional.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, escribió en su cuenta de X: "Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza".

Una de las imágenes que compartió el intendente de Río Gallegos en sus redes sociales.

La historia del monumento a Osvaldo Bayer en el ingreso a Río Gallegos

El 24 de marzo de 2023, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de aquel año, la entonces gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, inauguró el monumento a Bayer junto a familiares del escritor. "Osvaldo Bayer recogió esta historia colectiva que está muy dentro de los santacruceños de esta Patagonia. Siempre en mis discursos hablo de la Patagonia Rebelde porque creo que de acá partieron", expresó Alicia Kirchner durante aquel homenaje.

Además, la actual senadora de Unión por la Patria dijo en ese momento: "Así como rendimos homenaje a Osvaldo, en esta Patagonia dos presidentes salieron. Algo debe haber en las fuerzas de los patagónicos".

"Con cada persona que me encuentro siempre me dice que tiene alguna anécdota, historia con Osvaldo porque lo vio o lo escucho en alguna escuela. Siempre me expresan que Osvaldo nos devolvió parte de nuestra identidad histórica al escribir lo que sucedió hace 100 años", valoró en el homenaje Esteban Bayer, hijo del periodista, escritor e historiador. "Estoy emocionado y creo que esto es un gran abrazo a Osvaldo, para los 1.500 peones fusilados, y a los 30.000 detenidos y desaparecidos en la última dictadura".