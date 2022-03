El juez Kreplak pidió el desafuero del senador bonaerense Allan para que declare por la "Gestapo Antisindical"

El titular del Juzgado Federal N°1 que lleva adelante la causa “Gestapo Antisindical” envió al Senado bonaerense el pedido de desafuero del legislador Juan Pablo Allan, citado a indagatoria el próximo 21 de marzo.

El titular del Juzgado Federal N°1, Ernesto Kreplak, envió al Senado bonaerense el pedido de desafuero del legislador del PRO, Juan Pablo Allan, para que asista a la indagatoria el próximo lunes 21 de marzo y ya ingresó a la Cámara alta de la Provincia de Buenos Aires. El juez lleva adelante la causa de la “Gestapo Antisindical”, de la cual Allan fue uno de los dirigentes del PRO que formó parte de la misma.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el pedido de desafuero “ya ingresó a la Cámara alta bonaerense y que fue enviado días atrás”. El debate ahora estará nuevamente en la Cámara Alta provincial que tiene a los 46 legisladores y legisladoras divididos en igual número para las únicas dos fuerzas: 23 para el Frente de Todos y 23 para Juntos. Para tratar el pedido de desafuero se necesita el mismo entre en estado parlamentario pero, para aprobar el mismo son necesarios los dos tercios de los votos: 31. Ese número, por el momento no los tiene el oficialismo.

Sin embargo, el antecedente más cercano es la sesión que ocurrió el 11 de enero pasado, en donde la Cámara Alta sesionó para tratar un único tema: la posibilidad que el juez Kreplak pueda allanar la oficina del senador Juan Pablo Allan. En ese caso el pedido fue aprobado por unanimidad.

En esa misma sesión, el legislador de Juntos, Alejandro Rabinovich dejó en claro que su fuerza “no se esconde” y que “aquí estamos todos los senadores presentes del bloque”. Además remarcó que “desde el primer momento nos pusimos a disposición de la justicia”. Tales declaraciones serían ahora una especie de boomerang y de auto presión respecto de la postura que tomarán para este nuevo pedido del magistrado.

Avanza la causa

Para este jueves 3 de marzo, Ricardo Alconada Magliano, presidente de OCSA estaba citado a declarar aunque se ausentó. Este viernes 4 será el turno de Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.

El 7 de marzo está citado Jorge Del Río, presidente de APYMECO. El 8 de marzo el convocado es Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario. Luego, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO). En tanto, a Marcelo Jaworski, director general de COPTERO, lo citó el 10 de marzo.

El ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y quien deseó tener una propia “Gestapo antisindical”, deberá dar explicaciones el próximo 14 de marzo a las 10:30 horas. Dos días después está convocado a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Infraestructura provincial Roberto Gigante. El 17 de marzo la cita es con el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.

El 21 de marzo será el turno del senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, en caso de conseguir que le quiten los desafueros que posee. El 23 de marzo, quien deberá presentarse en los tribunales federales de La Plata es el actual intendente de dicha ciudad, Julio Garro.

Finalmente, el ex jefe de gabinete de la AFI y cuñado de Silvia Majdalani, Darío Biorci, está citado para el 25 de marzo. El ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, fue convocado para el 29 de marzo. Y el ex director de Contrainteligencia, Diego Luis Dalmau Pereyra, deberá prestar declaración indagatoria el 31 de marzo próximo.