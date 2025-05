Crisis en la UCR después de la derrota en CABA: nacen nuevos armados para competir en elecciones

La UCR atraviesa un presente turbulento. Tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, se espera el lanzamiento de dos corrientes que puedan competir por fuera de un partido golpeado por la derrota en la Capital Federal. A esos desprendimientos se le sumó la renuncia de Gastón Manes a su cargo de presidente de la Convención que, pese a ser un año electoral, todavía no pudo reunirse.

Con una carta difundida por redes sociales, Manes comunicó su renuncia. Fundamentó que, sin “liviandad ni despecho”, la construcción de una “UCR con voz nacional, pensamiento orgánico e identidad común ha ido cediendo, lenta pero firmemente, frente a una realidad que avanza en dirección opuesta”.

Cuestionó, en la misiva, los individualismos por sobre lo colectivo, situación que graficó con la consigna del “sálvese quien pueda” y la creciente provincialización que se plasmó en “urgencias”, “lógicas locales” y “pactos circunstanciales” en lugar de priorizar las ideas del partido.

Manes pasó a presidir, durante su período al frente de la Convención, una asamblea sin debate. No pudo lograr que los líderes provinciales acuerden debatir un camino y un objetivo común para las ideas radicales y, por eso, vio que no tenía mucho sentido seguir sentado en esa silla.

Hernán Rossi, secretario general de la Convención, lamentó la decisión de Gastón, pero dijo estar convencido de que “las instituciones preceden a las personas”. En esa línea, arengó a quienes decidieron no hacerse a un lado: “Adelante los que quedan”. Ahora, la presidencia del órgano partidario quedará a cargo de quien ofició de vice hasta el momento, Ivana Coronel, del sector de Evolución.

La decisión de Gastón Manes se conoció poco después de que se difundiera el lanzamiento del nuevo espacio político de su hermano, el diputado nacional Facundo Manes. Será este viernes a la mañana, en Tigre, y apuntará a atraer a todo aquel radical que no quiera acordar con Javier Milei, pero también de otros espacios políticos. Pueden provenir, incluso, del PRO o un sector del peronismo.

Ni Gastón ni Facundo se desafiliarán del partido. Ellos dos continuarán siendo radicales pero, en el caso del diputado, con una corriente con la que poder competir en las elecciones. Se aliará con dos partidos ya existentes, lo que le permitirá tener la personería judicial para poder participar de los comicios y proyectar un 2027.

En la actualidad, después de la victoria de La Libertad Avanza en CABA, se profundizan las chances de acuerdos entre un sector de la UCR, el PRO y los violeta. Manes no tiene intenciones de formar parte de ese armado. Pero tampoco mantiene la mejor relación con Maximiliano Abad, el verdadero dueño de la lapicera boina blanca en la provincia. Esta será una forma de evitar esa relación.

No es la única fractura de la UCR. Hace ya algunos meses, en la Capital Federal se formó Refundación Argentina, de Agustín Rombóla, ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad. Se trata de un movimiento integrado por cincuenta militantes cansados de las dinámicas partidarias que no representan nada y que traicionaron los ideales del espacio.

La corriente tiene cuatro pilares fundamentales: la libertad, la justicia social, el desarrollo productivo y la soberanía nacional. Si bien todavía no se lanzó formalmente, podría suceder en breve y tampoco descartan participar de las próximas elecciones de octubre.

Desde que asumió Javier Milei, la UCR tuvo que enfrentar muchos desafíos. Más allá de las diferencias internas a la hora de argumentar, las consecuencias fueron más que resonantes: tres diputados fueron desafiliados por haber cambiado su voto en favor de las políticas libertarias y en contra de los ideales del partido; el bloque en la Cámara Baja se partió en dos y, ahora, el sector “progre” del espacio se abrirá para competir por fuera.

Electoralmente, los radicales ganaron en tres provincias gobernadas por ellos mismos. En Santa Fe se impusieron en la elección de convencionales constituyentes y las generales provinciales llegarán en poco más de un mes. Allí compiten con La Libertad Avanza. En Chaco, triunfaron en los comicios locales, pero aliados al gobierno nacional. En Jujuy también salieron victoriosos para el parlamento de la provincia, una vez más enfrentados a la Casa Rosada.

Recientemente, la Capital Federal los sorprendió con una derrota mucho más profunda de lo que se había pronosticado. El partido tenía el difícil objetivo de renovar tres bancas, pero les alcanzaba con sólo meter una, dada la enorme fragmentación. Finalmente, no llegaron al 3% de los votos y se quedaron sin ninguna.