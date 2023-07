La frase con la que Cristina Kirchner fulminó a Macri en su cruce por el gasoducto Néstor Kirchner

La Vicepresidenta y el ex presidente se cruzaron en redes sociales por la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner.

En el ida y vuelta que los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner tuvieron este lunes por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, la Vicepresidenta fulminó al líder del PRO al decirle: "El único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero".

La ex presidenta también le recordó a Macri que tanto él como su partido "nunca hicieron nada" por YPF y Vaca Muerta y que incluso votaron en contra de su recuperación en 2012. "¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor ingeniero!", dijo Kirchner con ironía al recuperar una de las frases de Macri en un tuit anterior y enumeró una serie de avances de su gobierno en materia energética. Kirchner recordó que aumentaron el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de las gestiones de Néstor y Cristina; que en 2016 ingresaron a la red unos 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pleyade en Tierra del Fuego y producidos por la empresa francesa Total.

Kirchner destacó que la firma europea anunció también una inversión de 1.000 millones de dólares en el yacimiento de la provincia austral en el 2013, durante su propio gobierno. "Es más… ¿Usted sabe por qué la Total hizo esa inversión? Porque antes, en mi primer gobierno, construimos el segundo gasoducto que cruzó el Estrecho de Magallanes", enrostró la Vicepresidenta al recordar ese avance histórico.

Por último, Kirchner volvió a decirle a Macri "mentiroso". "Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero", tuitió. Para cerrar, la Vicepresidenta lanzó una frase fulminante al decirle a Macri que fue el único Presidente que se presentó a una reelección y perdió. "Fue usted ingeniero", le dijo. Y agregó: "En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron".