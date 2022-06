Guzmán tomará el control total y la supervisión del gasoducto Néstor Kirchner

El gobierno argentino tomó esa decisión en medio de la investigación del juez Daniel Rafecas sobre el megaproyecto tras la denuncia en el off de Matías Kulfas. "Será un área creada que se formalizará en los próximos días", confirmaron desde Presidencia.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tomará el control total y la supervisión del gasoducto Néstor Kirchner. Así lo decidió el presidente, Alberto Fernández. Será una Comisión Evaluadora. Guzmán ubicará al frente de esa área al Secretario de Energía, Darío Martínez. Aún se desconoce si saldrá la decisión en una comunicación en el Boletín Oficial o será solo un trámite administrativo. "Será un área creada que se formalizará en los próximos días", confirmaron a El Destape desde Presidencia.

La idea del gobierno sobre la continuidad de la obra es que se siga adelante con el primer tramo del gasoducto situado en Vaca Muerta y que Fernández quiere tener operativo a mitad de 2023. Hoy, la empresa estatal a cargo de la obra es IEASA, conducido por Agustín Gerez, un joven santacruceño de 34 años.

Esta decisión surge en medio de la investigación del juez federal Daniel Rafecas sobre el megaproyecto debido a la denuncia en el off de Matías Kulfas. El exministro de Producción concurrió el jueves a Comodoro Py.

Allí, Kulfas negó ante el juez que conozca algún delito cometido en la licitación por la obra del gasoducto Néstor Kirchner. El saliente funcionario había declarado en off the record a algunos medios que los pliegos de la licitación habían sido elaborados de tal manera que el único oferente posible era la empresa Techint, propiedad de Paolo Rocca.

"En una exposición de dos horas, y con la presencia del Fiscal Stornelli, Kulfas negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Aclaró que sus expresiones, tanto en “off the record” como en público, no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta", informó el juzgado de Rafecas.

Luego de la declaración de Kulfas ante la Justicia, el Presidente le dio una entrevista a El Destape desde Los Ángeles, donde participó de la Cumbre de las Américas, y habló de la salida del exministro. "Fue un gran ministro que cometió un error que yo no he aceptado", respondió sobre la declaración en off que circuló por los medios en perjuicio del Gobierno y que provocó el enojo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En el piso 24 del hotel Ritz donde se hospedó los días en que participó de la Cumbre, el mandatario aclaró: "Yo no he aceptado que en off se hable mal de otro. Reniego de los que hablan en off en contra de otros. Es mejor hablar francamente".

Crónica del gasoducto anunciado

Fernández había lanzado la licitación del gasoducto, largamente anunciado, a fines de abril pasado con un acto en Tratayén, Neuquén, donde está situado Vaca Muerta. Desde ese momento, el Gobierno procuró avanzar pero surgieron problemas. Primero, la renuncia del encargado de ejecutarla, el ahora exfuncionario de IEASA Antonio Pronsato.

Luego, el acto por los 100 años de YPF. Allí llegó la crítica de Cristina Kirchner porque Techint fabrica los tubos necesarios en Brasil, en vez de hacerlo en Argentina. Tras ese hecho, un off the record del entorno de Kulfas con la denuncia de "una licitación a medida". La respuesta de IEASA a las horas y la renuncia del ministro de Producción. Vale destacar que el Ministerio de Producción no tenía ningún tipo de injerencia en el gasoducto.

Tras estos desbarajustes en el oficialismo, llegó la denuncia de Juntos por el Cambio para la investigación de posibles irregularidades en la licitación de la obra, que recayó en Rafecas. El magistrado ya citó a declarar también a Pronsato el próximo lunes. La oposición pretende paralizar la obra, pero ahora el Gobierno continuará según los pasos previstos.

Una vez terminado, según se espera, a mediados de 2023, el gasoducto Néstor Kirchner llevará 44 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Tratayén a Salliqueló, provincia de Buenos Aires, lo que permitirá el ahorro de varios millones de dólares anuales gracias al gas que el país ya no deberá importar.