"De fútbol no sabe nada": un sindicalista del transporte cruzó a Arturo Pérez-Reverte por la campaña Anti Argentina

Las repercusiones por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumaron en las últimas horas un insólito y picante cruce mediático entre el ámbito literario y el sindicalismo argentino. Luego de que el novelista español Arturo Pérez-Reverte lanzara insostenibles calificaciones contra el plantel argentino y cierto sector del país, el dirigente sindical Juan Carlos Schmid le salió al cruce en redes sociales.

Todo comenzó cuando Pérez-Reverte, habitual visitante de la Argentina y confeso admirador de su cultura, volcó su indignación en la red social X por el altercado entre los futbolistas de la Albiceleste y el seleccionado español tras el silbatazo final.

“No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”, disparó el autor de La reina del sur, sumándose así a la ola de recriminaciones internacionales contra el equipo albiceleste.

La respuesta no tardó en llegar desde el plano gremial. Juan Carlos Schmid, Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la FeMPINRA, apuntó directamente contra el desprecio del escritor hacia la pasión futbolera local.

"Dedíquese a la literatura o a navegar porque lo hace muy bien. Pero de fútbol y su pasión NO SABE NADA", arremetió Schmid, comparando al novelista con figuras icónicas de las letras que siempre se mantuvieron ajenas a la cultura popular del estadio: "Como Borges, nunca pisó una tribuna popular, si no voy a terminar comparándolo con Emilio Salgari, que escribió sobre piratas y mares y nunca salió de un altillo en tierra firme".

El cruce se enmarca en un clima de alta tensión mediática tras la consagración de España y las controversias generadas por las discusiones y enfrentamientos entre los futbolistas en el campo de juego, un episodio que continúa sumando voces a favor y en contra en ambos lados del Atlántico.