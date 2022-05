Un 25 de Mayo austero, con Néstor protagonista y la unidad en pausa

No hubo shows sorpresas ni festivales. Alberto Fernández comió locro en Florencio Varela. Cristina, desde Calafate, eligió un discurso de Néstor Kirchner durísimo contra el FMI; y el mandatario lo recordó a través de la unidad. Y lanzó mensajes sobre "el discurso único".

Lejos quedaron los festivales en la Plaza de Mayo para esta fecha patria en los años kirchneristas. Fuegos artificiales, Silvio Rodríguez y comunión popular, entre otros agasajos. Esta vez se eligió la austeridad. Fue el primer 25 de Mayo de la presidencia de Alberto Fernández donde, ya dos años después de la pandemia, se podía de alguna manera volver a la presencialidad o una supuesta normalidad en un acto.

El mandatario eligió almorzar locro con organizaciones sociales en Florencio Varela, después de participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En el medio, la unidad parece cada vez más lejana.

Con mensajes cruzados, los Fernández presidente y vicepresidenta dejaron en claro sus posturas nuevamente en una fecha tan importante, donde se recordó no solo los 212 años de la Revolución de Mayo sino que también los 19 años de la asunción de Néstor Kirchner.

El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación y ese mismo día juró como jefe de Gabinete Alberto Fernández. Ese hecho tuvo sus diversas lecturas hoy. Por un lado, la vice desde el Calafate tuiteó un video donde lo recordó con un discurso que dio contra el Fondo Monetario Internacional. En cambio, Alberto destacó "la unidad" de Kirchner para llevar adelante su gobierno.

"Estábamos acosados por deudas, por sectores del privilegio que no querían dar un paso atrás. Estábamos acosados por aquellos que querían hacer los que los grandes grupos querían hacer", afirma el expresidente en el mensaje que difundió la presidenta del Senado. "Nos pusimos firmes, le dije 'chau al Fondo Monetario'. Para nosotros una locura era seguir haciendo las políticas del Fondo, llevando a los niveles que las llevó. Dicen que peleo mucho, pero no es que me peleo mucho, es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren ver de rodillas y yo voy a cumplir el juramento ante el pueblo argentino: siempre de pie, siempre luchando por la Patria", concluyó. Hoy tiene vigencia. Una indirecta directa de CFK a Alberto.

Por su lado Fernández, en las últimas horas del día, escribió un mensaje sobre esa fecha: "Hace 19 años un hombre común pasó a tener la responsabilidad más importante y le mejoró la vida al pueblo argentino. Recuerdo a Néstor con la convicción de seguir el rumbo que ha marcado. Aquel en el que en unidad, aun en la diversidad, nos ampare a todas y todos". El foco: la unidad. En el video, el expresidente enuncia: “Viva la solidaridad, viva el amor, viva la pasión, viva la unidad en la diversidad, viva la pluralidad”.

Durante el día de hoy, Alberto fue contundente con su mensaje en el club Nahuel de Florencio Varela, donde a su alrededor solo tuvo a su círculo político más íntimo: “Puede ser que entre nosotros tengamos alguna diferencia. Bienvenidas las diferencias. Nada es peor que el discurso único y nada es peor que imponer mandatos. Las diferencias deberían enriquecernos”. Una indirecta directa de Alberto a CFK.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, les había reclamado a sus ministros más apoyo a Alberto. Pidió asistencia perfecta al acto a favor de la gestión del albertismo que se hizo el viernes en UOCRA. Pero hubo mayoría de ausencias. Para el Tedeum de hoy hubo invitación similar para todos los funcionarios. Y corrió mejor suerte. De Wado de Pedro a Aníbal Fernández, de Jorge Taiana a Julián Domínguez, todos en la Catedral.

En el club Nahuel la historia fue diferente. Alberto fue con los suyos. Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo social) para compartir un locro con uno de los grupos en los que más se apoya el Presidente: el Movimiento Evita. Así se fue el 25 de Mayo. Con una Plaza de Mayo silenciosa entre la lluvia y las nubes. El sol no asomó...