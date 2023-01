Pablo Moyano, sobre la interna del FdT: "Parecemos un cambalache"

Pablo Moyano, cotitular de la CGT y referente de Camioneros, remarcó que "estamos alimentando" que vuelva la derecha.

El referente del gremio de Camioneros y cosecretario General de la CGT, Pablo Moyano, criticó este lunes la interna dentro del Frente de Todos a afirmar que "parecemos un cambalache" y remarcó que con el actual tono de la discusión dentro del Oficialismo "estamos alimentando" a que vuelva la derecha de Juntos por el Cambio.

En diálogo con Caballero de Día por El Destape Sin Fin, Pablo Moyano aclaró: "Este es mi Gobierno, donde se laburó mucho para llegar a la unidad del Frente de Todos, y lo vamos a defender hasta el último día de mandato".

Sin embargo, el líder gremialista agregó que "como militante, duelen las cosas que se dicen públicamente. Dije hace un par de días que era un cambalache. Nadie nos conduce. Ni el presidente del PJ nacional (Alberto Fernández) ni provincial (Máximo Kirchner)".

En ese sentido, Moyano afirmó que "lamentablemente le damos más chances a esa derecha recalcitrante, que permanentemente provoca con la reforma laboral, la reforma previsional, la prohibición de manifestarnos. Alimentamos que ese sector político tenga chances de volver al gobierno".

"Nos debemos desde el movimiento obrero, los movimientos sociales, intendentes, gobernadores un debate interno para ir definiendo temas importantes. Porque la gente ya está podrida de si el Presidente no habla con la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), si el ministro del Interior (Eduardo "Wado" de Pedro) se pelea con la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz)", reflexionó el referente de Camioneros.

De este modo, se refirió a los cuestionamientos que surgieron desde el entorno de De Pedro por no haber sido invitado a un encuentro de Alberto Fernández y Lula da Silva con organismos de derechos humanos y a la respuesta de Tolosa Paz, quien pidió que el ministro del Interior aclare públicamente su posición al respecto.

El cotitular de la CGT recordó que "hace tiempo" le pide al ministro de Economía, Sergio Massa, que universalice la Asignación Familiar por Hijo para todos los trabajadores registrados, pero que, en cambio, "seguimos con estas pavadas, alimentando a Clarín, La Nación, Patricia Bullrich o Mauricio Macri".

El control de Precios Justos y las elecciones 2023

Por otra parte, Moyano se refirió a los cuestionamientos por la participación de Camioneros en el control de Precios Justos y señaló que “llegaron a decir que los Camioneros íbamos a actuar en los supermercados como las fuerzas de Putin en Ucrania".

"Se han dicho muchas estupideces. Hay más de 20 organizaciones gremiales controlando para que cuatro o cinco vivos de los supermercados no aprovechen para encanutar la mercadería y después aumentar los precios. Nosotros controlamos que si salen diez camiones con mercadería, esa mercadería llegue a la góndola”, agregó.

Además, en relación a la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata en las elecciones de este año, Pablo Moyano afirmó: "Nosotros apoyamos el Juicio a la Corte Suprema, con fallos escandalosos. Se ha demostrado que no había nada que comprometiera a Cristina. Yo no sé cómo se rompe la proscripción".

"Supongo que hay una decisión personal. La única forma es que ella esté decidida y que todos pongamos todo para que sea candidata”, agregó, y sostuvo: “Yo no puedo torcer la decisión natural que Cristina tomó. Los candidatos naturales serían Massa, Scioli y hasta el propio Presidente. A todos nos gustaría que la compañera Cristina haga un esfuerzo más pero depende de ella. Si ella decide no ser candidata, será un factor importante de consulta. Todos en el peronismo tenemos que mantener la unidad para que la derecha no vuelva nunca más”, añadió.