La mesa política sumó apoyos pero no hubo avances en la convocatoria

Gobernadores y dirigentes sumaron su respaldo a la convocatoria de una mesa política del Frente de Todos para definir la estrategia electoral. Pero no hubo avances respecto a los detalles del encuentro y persisten las diferencias sobre los alcances que tendrá la mesa. En una entrevista, el Presidente volvió sobre las diferencias con su ministro Wado de Pedro.

La convocatoria a una mesa política del Frente de Todos adelantada por el presidente Alberto Fernández mereció una nueva tanda de elogios y apoyos de parte de funcionarios yde algunos dirigentes, algo lógico si se tiene en cuenta que era un reclamo que se le hacía desde hacía tiempo. Sin embargo, no se avanzó en precisiones respecto al cronograma y los alcances de la convocatoria, un tema que ya genera rispideces. Por otro lado, las diferencias que el Presidente marcó en una entrevista sobre su relación con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, justamente quien se supone que negociará en nombre del kirchnerismo, potenció el impasse del lunes. En el Instituto Patria mantuvieron el silencio respecto a la iniciativa.

"Todas las mesas son importantes porque conducen a amalgamar consensos", sostuvo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien este lunes volvió a hacer de anfitrión del Presidente en su provincia. A principios de año, Bordet se había diferenciado del Ejecutivo en el pedido de juicio político a la Corte Suprema, pero en los últimos días mostró cercanía con Alberto. "A este proceso que comenzamos juntos, lo continuaremos juntos", deslizó en el acto en Paraná. Elogió el armado de una mesa y la búsqueda de los acuerdos "más amplios que se puedan lograr".

Otro integrante de la Liga de Gobernadores consultado por El Destape aseguró que todavía no habían recibido ninguna llamada para invitarlos. "Seguramente en el transcurso de esta semana o de la otra tendremos novedades", imaginó. En los tuits que escribió el domingo, el Presidente adelantó que "nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos". Se especulaba con la posibilidad de que designaran a un gobernador por región geográfica y a un intendente de las secciones electorales más pobladas.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, inició una tarea de posicionamiento más visible a nivel nacional con una recorrida por la populosa La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza. Antes de la visita, publicó un tuit celebrando la iniciativa de Alberto de "convocar a un espacio de debate". A Manzur, otro de los que quiere asomar la cabeza en la discusión por las principales candidaturas, se lo menciona como posible ocupante de un lugar en la mesa, dado que también representaría los intereses de los gobernadores del norte.

Por el lado sindical, Pablo Moyano y Omar Plaini también aplaudieron, pero plantearon algunas cuestiones respecto a lo que debería tratarse en la mesa."Todos los sectores estábamos reclamando tener una mesa para debatir y decir lo que tengamos que decir. La idea era darle nuestras propuestas a la sociedad para que podamos presentarlas en las próximas elecciones", explicó Moyano en diálogo con FM La Patriada. Plani avanzó un paso más y reclamo que en el nuevo ámbito "se trabaje en un programa que vaya más allá de la definición de las candidaturas".

Justamente, el punto marca una nueva diferencia entre Alberto y el kirchnerismo. El Presidente adelantó que la agenda de la mesa se centrará en las cuestiones de la estrategia electoral mientras que el kirchnerismo entiende que debería avanzar también en algunas cuestiones de gestión, dado que si a la gente no le llega algún alivio a los bolsillos será una quimera pensar en un resultado electoral favorable. Tal vez por esas diferencias que persisten este lunes no se registraron avances en la convocatoria.

Quien quedó a cargo del armado es el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, un operador todoterreno de vínculo fluido con todos los sectores y muy bajo perfil. "No vamos a comentar nada", respondían en su oficina cuando se le pedían precisiones sobre el encuentro. De hecho, uno con los que se sabía que había conversado en las últimas horas era con Wado de Pedro, quien venía de protagonizar un cortocircuito con el Presidente y algunos funcionarios por un desencuentro en torno a la visita de Lula. Este lunes, en una entrevista radial, el Presidente volvió a mostrar su desencanto por la posición de su ministro.

“No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa”, respondió a una consulta sobre Wado. En Interior se mostraron sorprendidos por la reaparición del conflicto cuando se suponía que ya había quedado atrás y que se trabajaba en los consensos internos para la apertura de la mesa. "Obviamente, este lunes no se avanzó nada. Esperemos a ver qué pasa mañana", respondían en su oficina.

En principio, se había hablado de un encuentro preliminar del Presidente con los gobernadores en Chapadmalal, en el que quedarían fijados los alcances del nuevo ámbito. Pero dado que ni siquiera se habían hecho los llamados correspondientes, volvía a tomar forma la posibilidad de un encuentro amplio en la sede del PJ Nacional de la calle Matheu. Este martres es posible que se conozcan algunos detalles.