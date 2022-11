Kicillof y el Gabinete de Fernández cargaron contra la Corte: "Revivieron una ley derogada"

El gobernador Axel Kicillof, el jefe de gabinete, Juan Manzur; y los diputados Tailhade y Siley fueron algunos de los que se sumaron a las críticas del oficialismo al fallo del máximo tribunal que revocó el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos intensificó las críticas a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura. El interbloque volverá a presentar al senador Martín Doñate como representante para el nuevo período por la tercera minoría.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó sus críticas al fallo. El jefe provincial sostuvo que "todo lo que ocurre en la región y en Argentina ya está pasando de castaño a oscuro". En ese marco, según informó el portal Infocielo, agregó: "Con el cambio en el Consejo de la Magistratura lo que hicieron fue ponerle respirador y revivir una ley derogada. O sea que el Poder Judicial puede revivir leyes porque no les gustan las que hay".

El Gabinete expresó su postura esta mañana en la conferencia de prensa del gabinete, posterior a la reunión de los funcionarios de la gestión de Alberto Fernández. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que el ministro de Justicia, Martín Soria, expuso sobre el tema, y agregó: "No estamos de acuerdo con este fallo".

Quien amplió sobre el tema fue el el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que sostuvo que el fallo es "inaplicable" tras argumentar que "declara la nulidad de un acto administrativo que generó un derecho subjetivo en cabeza del representante Doñate". En ese sentido, planteó: "La realidad es que no podría suceder lo que está hecho porque Doñate no participaba de la discusión, él podría haberse presentado a trabajar este mañana y nadie podría haberle dicho lo contrario porque no hay nada que se lo impida. Él no forma parte de esa discusión".

"Faltan pocos días para que se venza ese mandato que teóricamente le pertenecería a (el senador de Juntos por el Cambio) Luis Juez, no hay ninguna razón de ser para poder hacerlo, pareciera ser que el objetivo era solo una expresión en abstracto y no debería decir el fallo que hay una simulación por parte del acto por razones más que obvias, porque se está metiendo con la zona de reserva específica de los legisladores", amplió.

En ese contexto, el gobernador dijo que la idea de cambiar la composición de los cuerpos es "según interés político" de los magistrados. "La Corte Suprema ya se mete en la representación de otro poder del Estado (por el Legislativo). Es alarmante", sentenció. Así, coincidió con lo que expresaron los senadores del Frente de Todos en las últimas horas, como así también los miembros del Gabinete nacional: "Es un conflicto de poderes avasallar decisiones del Legislativo; es inaceptable e inaplicable".

"Es para beneficiar a un partido, que es el que nombró por decreto a dos de los jueces de esa Corte. La liga de gobernadores ya planteó que tiene que haber una reforma en la Corte. Es urgente. Meten la mano en otro poder porque no le gusta, ya es pasar un límite inadmisible", cerró Kicillof.

A su turno, Vanesa Siley, diputada nacional del Frente de Todos y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Sitraju), sostuvo hoy que el fallo de la Corte "tiene muy poco de jurídico" y es, por el contrario, "un panfleto político". En diálogo con FM Radio Con Vos, afirmó: "El fallo de la Corte se parece más a un panfleto político, tiene muy poco de jurídico. El eje central dice que la presidenta del Senado, Cristina Fernández Kirchner, hizo una maniobra dibujando una legalidad para quedarse con una banca más en el Consejo de la Magistratura y que se violó la buena fe institucional. Qué manera de proyectar".



En ese marco, Siley recordó que no hubo fundamentos del "tiempo elegido" por la Corte para "plantear que la reposición de la anterior ley del Consejo de la Magistratura" y que se resolvió el año pasado cuando se estaba tratando "la finalización de concursos estratégicos para la justicia federal como el de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi". Y explicó que "el fallo decía que había que revitalizar una ley derogada en Argentina desde 2006 y, como consecuencia directa, logra ponerse como presidente del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte (Horacio Rosatti)". En ese sentido, Siley remarcó que se trata de "maniobras ilegales o disfrazadas de legales" con el fin claro de "paralizar estos concursos".

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade se expresó en la sesión especial de la Cámara baja de esta tarde, en la que afirmó que hay "una intromisión" de la Corte en el Senado al querer establecer como "tienen que funcionar los bloques" parlamentarios.

De esta manera se refirió al fallo de la Corte que revocó el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y dispuso que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez. "La firma de (el presidente de la Corte Horacio) Rosatti no vale, es trucha, por eso hay que ir contra la misma Corte, para que se resuelva si efectivamente Rosatti ha intervenido de manera irregular. Me parece que deberíamos considerar que estamos frente a un Poder Judicial al margen de la ley", agregó.

Tailhade señaló que Rosatti "vuelve a intervenir en un tema que es propio, donde tienen un interés específico". En ese sentido, añadió que "está interviniendo en una cuestión en la que tienen intereses quienes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura".

El diputado oficialista señaló que el fallo de la Corte "es una intromisión en la esfera privativa del Senado, porque se mete a explicarle a los senadores cómo tienen que funcionar los bloques. Todo eso dice el fallo, dándole a los senadores recomendaciones que nadie les pidió".

Por último, el legislador añadió que esa resolución "viola en varios sentidos normas del ordenamiento jurídico argentino" y la división de poderes, al querer "legislar, que es algo que le corresponde a los integrantes de este Congreso".

La Corte Suprema de Justicia revocó el decreto parlamentario que designó a Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura por entender que esa banca correspondía al representante que había designado el PRO, Luis Juez. La resolución lleva la firma de los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Este mediodía, el bloque de senadores del interbloque del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en la que criticó la decisión de la Corte, a la que compartió con "una nota de Clarín".

La senadora nacional por el Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti planteó que se trata de un fallo "insólito e inaplicable", que "no tiene efecto práctico" y que parece más "una nota de Clarín" que un fallo "por el vocabulario y los improperios" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. También indicó que desde su espacio van a "dar una respuesta política" y volverán a presentar a Martín Doñate cuando se renueven los mandatos el 18 de noviembre.