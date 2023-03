Fuerte cruce entre Grabois y Cristina Pérez: "Planera, racista y clasista"

El motivo de la pelea surgió por un proyecto que Grabois apoyó y que concesiona tierras ubicadas en Chapadmalal al Movimiento de los Trabajadores Excluídos.

El dirigente social Juan Grabois tuvo un fuerte cruce al aire con la periodista Cristina Pérez. El motivo de la pelea surgió por un proyecto por el que precandidato a presidente fue apuntado en las últimas horas, y que implicó la concesión de tierras ubicadas en Chapadmalal al Movimiento de los Trabajadores Excluídos (MTE), con el objetivo de producir alimentos sin agroquímicos. El tono de la discusión se fue incrementando a la par de las acusaciones.

Mientras referentes de la oposición criticaron a Grabois, él afirmó no estar involucrado en el proyecto, que es liderado por el Conicet y la Universidad de Mar del Plata, aunque sí lo defendió. En este contexto, la entrevista en Radio Rivadavia se corrió de eje cuando Pérez insinuó que las tierras habían sido cedidas "por afinidad política" a "gente que viene de La Matanza".

"Las tierras del Estado se concesionan a través de los organismos que corresponden. Acá no hay ningún privilegio, acá hay un proyecto en un lugar que está abandonado, para hacer agricultura. ¿Estás en contra de que vaya gente a hacer agroecología en un lugar que no usaba nadie?", le preguntó el dirigente social. Sin embargo, la periodista insistió con su versión, y sumó que era algo similar a lo que pasa con la comunidad mapuche. "Pero mira lo que decís. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. Sos una sinvergüenza, hay que ser mala persona", exclamó Grabois, y subrayóo que se trata de gente que usaría las tierras para trabajar.

"Usted es una señora planera, xenófoba, una racista y una clasista. Lo que está diciendo es de una maldad impresionante. Son tierras que están vacías, que no se van a regalar ni vender, se las van a dejar en uso, para que hagan un proyecto agroecológico, gente que necesita laburar la tierra. La tierra es pública y la maneja el Estado nacional. ¿Por qué no dice lo mismo de Larreta o a Macri que le dan la tierra a Lewis, al Grupo Clarín o a las mafias inmobiliarias, en vez de cuando se la dan una vez a los pobres?", apuntó, mientras la periodista seguía diciendo que recibieron las tierras por amiguismo político.

En medio de esta discusión, Grabois siguió diciéndole "deshonesta" y "mentirosa", al tiempo que Pérez le dijo que él "se cuelga de la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y de las bermudas de Máximo". La entrevista siguió en estos términos, con descalificaciones mutuas.

"Usted es una mala persona, es una basura, y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país: gente que quiere todo para ustedes, y nada para los demás. Señora Pérez, usted es una basura de persona", disparó Grabois. "A usted le paga el gobierno, a mí las empresas para las que trabajo. ¿Por qué no va a trabajar?", respondió Pérez.