Filmus sobre la interna del FdT: "Confiamos en Alberto y Cristina"

El ministro de Ciencia y Tecnología dejó en claro que "la dirección y el camino" del Gobierno "están claros", más allá de los debates internos.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, se refirió a la interna del Frente de Todos, dejando en claro que no se trata de peleas sino de debates y que todos dentro del espacio están convencidos del camino a seguir en el Gobierno. Además se refirió a las diferentes miradas en relación a las medidas a tomar para recuperar la economía y aseguró que está "evolucionando favorablemente".

Tras referirse a un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, el 25 de mayo del 2003, el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología recordó: "Lo gracioso es que el 25 de mayo, cuando teníamos que asumir, no aparece Néstor. Estábamos todos los ministros esperándolo y de repente lo vemos llegar sangrando. Yo que no lo conocía dije 'a dónde me metí'. Él había ido a saludar a la gente". Y agregó: "Lo único que me dice esa noche, cuando le pregunto cuál era el plan y qué esperaba de la gestión, fue: 'Espero que mis ministros todas las noches, cuando se vayan a dormir, piensen que hicieron algo por la gente'. Fue tan clara la consigna, gestión pública y nos planteamos llevarlo adelante".

En relación a la interna del Frente de Todos (FdT), Filmus buscó bajarle el tono a la polémica: "Me parece que hay consenso respecto de las direcciones para avanzar. Hay diferencias como las que se mostraron, cuando se votó el acuerdo con el Fondo respecto a cuáles eran los mejores caminos. Todos sabemos que cualquiera avance para generar mejor distribución de ingresos, genera conflictos porque nadie quiere renunciar a los privilegios". Pero sostuvo: "El camino, la dirección, me parece que están claros".

Al mismo tiempo, dejó en claro que en conjunto están avanzando en dirección de "un Frente de Todos con debates" que también se dará de cara a las elecciones presidenciales 2023. "Pero se mantiene unido. Yo nunca encontré, en el Frente, una voz que plantee la división como camino para avanzar", avisó. Mientras que sostuvo firmemente: "No me cabe duda, conociendo a Alberto y a Cristina, de que todo el mundo va a apostar a la unidad. Se plantean diferencias, no se trata de pelear sino de debate. Y es un debate que también existió durante el gobierno de Néstor y Cristina".

Por otra parte, Filmus llamó a "buscar generar las condiciones para que la medida que tomás, no genere condiciones contradictorias con el objetivo que te proponés"; y señaló que durante los últimos días eso no ocurrió con el tema de las retenciones. "Hay que encontrar cuáles son las medidas posibles. Tenemos que generar, como plantea (Martin) Guzmán, un impuesto a la renta inesperada o hacerlo a través del mecanismo de las retenciones. Ver cuáles son los caminos para generar mejor distribución. Lo que está pasando y que es real, y todo el mundo reconoce, es que vos mirás los datos de la macroeconomía y de la economía vienen evolucionando favorablemente".

Más allá de que observan un mayor crecimiento y consumo, remarcando la importancia de que el país sigue manteniéndose "en movimiento", el titular de Ciencia y Tecnología remarcó que esto "todavía no se refleja en que los que trabajan estén en condiciones de vivir en forma más digna", algo que es "fundamental y decisivo". Pero remarcó: "Confiamos en las decisiones de Alberto y Cristina. Confiamos por supuesto en el Gobierno y en su ministro de Economía para que tomen medidas como las que se vienen tomando para la reactivación de la economía".

Para cerrar, Filmus confirmó que la guerra en Ucrania sigue impactando fuertemente en el campo de la Ciencia y la Tecnología; igual que como ocurrió con la pandemia del COVID-19 y sus vacunas. "No podemos, de ninguna manera, confiar en que los países centrales van a distribuir equitativamente los bienes que producen el conocimiento. Lo que hay es una vuelta a lo nacional, a que cada país busque tener su línea cinentífico-tecnológica, cada país quiere desarrollar su propio camino para tener la posibildad de transformar los modelos productivos". Y cerró: "Argentina tiene que seguir invirtiendo y tener autonomía. El tema de la energía ha pegado fuertemente tras la guerra. Quienes tienen mayor autonomía, son los que saldrán fortalecidos. La guerra hace tambalear las economías y nuestro país está en condiciones de aprovechar la oportunidad".

La nota completa