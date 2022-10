El Chino Navarro lanzó su espacio Comunes y advirtió sobre una crisis en el FdT

El dirigente del Movimiento Evita pidió espacio para 2023 y apoyó que se realicen las PASO. Y afirmó: "No me preocupa si Alberto y Cristina hablan. No me interesa elucubrar sobre los dirigentes. Me interesa la realidad de nuestro pueblo".

Fernando "Chino" Navarro es parte central del lanzamiento del nuevo espacio político que impulsa el Movimiento Evita: el Partido de Los Comunes. Pidió lugar para este 2023, rechazó la suspensión de las PASO y afirmó: "No me preocupa si Alberto y Cristina hablan". En diálogo con Futurock, Navarro expresó este miércoles: "Veo al Frente de Todos en una situación crítica que viene de arrastre. Lo que hay que hacer es bajar los agravios, los insultos. Somos dirigentes, tenemos que estar a la altura. Que no cuenten conmigo para ponerme el casco para ir a una trinchera. Sí para reconstruir".

Asimismo, el Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación destacó: "No me preocupa si Alberto y Cristina hablan. No me interesa elucubrar sobre los dirigentes. Me interesa la realidad de nuestro pueblo". Sobre la discusión si bono sí o no, Navarro se metió y dejó clara su postura: "El bono, la suma fija, el subsidio, son pan para hoy, hambre para mañana. La solución es generar trabajo", dijo respecto al tema. El 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, Navarro estuvo junto al Movimiento Evita en el estadio de Laferrere, en La Matanza. Lejos de la CGT, que estaba en Obras, y del moyanismo, que copó la Plaza de Mayo. "No me sorprende la división, el Frente de Todos es una coalición que tiene distintos matices", afirmó Navarro ese día. "Me parece que las características de los diversos actos no son determinantes ni definitivas", dijo el dirigente. Además, sobre su nuevo espacio político, contó: "Se está conformando un partido entre distintos sectores de organizaciones sociales y políticas. El Evita es un instrumento político social y pretendemos que los sectores que más sufren la crisis tengan su propio espacio en la política". Se refirió también al proyecto del kirchnerismo que está presentado en el Senado de la Nación para ayudar a indigentes: "Nadie se puede negar a una ayuda hacia los indigentes, pero creemos que la salida es abocarnos en el ahora y no patear a mediano o largo plazo". Y por último se refirió a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: "Yo quiero que haya PASO, hay que discutir qué país queremos, qué perfil productivo. Me parece un gran error cambiar las reglas del juego", lanzó en medio de ese debate que está instalado dentro del peronismo.