Con cautela, el Frente de Todos se unió para respaldar la nueva segmentación de tarifas

Destacaron que era un debate que dentro del kirchnerismo venía desde 2010. El factor Massa. Las disputas con Guzmán. El FMI. Y una advertencia por los "casos puntuales" que pueden llegar a sufrir un tarifazo en los meses siguientes.

Desde los sectores del Frente de Todos respaldaron la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de avanzar con la segmentación de tarifas y achicar los subsidios a la luz, gas y agua. Sin embargo, también advirtieron por los "casos puntuales" que pueden llegar a sufrir un tarifazo no deseado en los meses siguientes.

El Gobierno finalmente anunció este martes cómo se implementará la segmentación de tarifas y se quiten los subsidios a los sectores de altos y medios ingresos, según detalló la secretaria de Energía, Flavia Royón.

El economista Agustín D'Attellis analizó las nuevas medidas. "Es un proceso que viene hace mucho. El debate dentro del Frente de Todos o en el kirchnerismo viene desde 2010, con aquella renuncia voluntaria. Se vienen ensayando diferentes formas de segmentación, pero por un motivo u otro se venía frenando. Con una decisión política se tomó ahora", afirmó a El Destape.

Según D'Attellis, hoy director del Banco Central, hubo trabas de todo tipo: "Por motivos económicos, políticos y a veces personales, como la tensión que existía entre el equipo de Energía y Martín Guzmán. Eso hacía que todo se trabe y veíamos que no salía".

Catorce días en el Ministerio de Economía le llevó a Massa anunciar lo que Guzmán no pudo en dos años. "Se alineó la política", analizó un albertista. ¿Hubo aval de Cristina Kirchner para esta decisión? Uno de sus interlocutores económicos no tiene dudas: "Hay un aval clarísimo. Hubo aval para avanzar en ese esquema", afirmó en off a este portal.

Aún sobrevuela la duda sobre por qué no asumió Federico Bernal como titular de la Secretaría de Energía, el ex interventor de Enargas y hace dos semanas subsecretario de Hidrocarburos. "Fue la primera opción consensuada y era nombre cantado para ocupar ese lugar. Hay que ver si Alberto no le bajó el pulgar al final...", contó una fuente que estuvo al tanto de las negociaciones por ese lugar que terminó en manos de Royón.

Desde todo el Frente de Todos no creen que se haya anunciado un "tarifazo". "De ninguna manera. Esto no es un tarifazo. Es un anuncio razonable. Me parece bien. No me pareció una locura", reflexionó un cristinista puro.

Sin embargo, hay un llamado de atención por "casos puntuales" que pudieran darse a conocer en los próximos meses. "Esta decisión apunta a corregir pero no es sencillo. En el medio va aparecer algún caso puntual. Y va a haber que ir acomodándolos", advirtió D'Attellis.

El Frente de Todos, y sobre todo el sector más cercano a CFK, no quiere resucitar el "fantasma Macri". Ese que día a día llenaba las redes sociales de fotos con facturas exorbitantes, impagables y que destruyó pymes y hogares. Se estima que durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, las tarifas de luz y gas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), rondaron los aumentos entre el 1.500% y el 5.500%.

Un economista que escucha con atención la vicepresidenta cree esta decisión va a tener poco efecto en el trimestre más peligroso para el Gobierno: el tercero. Ese que analizará el FMI en diciembre y que comprende de julio a septiembre. "Esto te impacta desde septiembre en adelante. No tiene efecto en términos fiscales en lo inmediato y es donde se necesita ordenar por pedido del Fondo. Esa revisión va a ser complicada", adelantó en off a El Destape. Y afirmó que Massa deberá pedir un "waiver" (pedido de perdón por no cumplir la meta pactada). "A mediados de octubre ya se va a saber si se cumplió. Es positivo que hasta ahora no se tuvo grandes discusiones trascendentes con el Fondo", destacó en diálogo con este portal.

Por su parte, D'Attellis resaltó sobre el anuncio de hoy: "Hay dos cuestiones. El tema distributivo y el fiscal. Ahora debería ser más justo y quitar subsidios a sectores que no los necesitan. En algún momento había que corregirlo. Es muy regresivo con la recaudación tributaria un subsidio direccionado a personas que no lo necesitan", analizó.

"En el tema fiscal lo que ocurre es que al mantener las tarifas congeladas genera un costo fiscal que hay que atenderlo. Y en este momento no tenés que pasarte del déficit primario por el acuerdo con el FMI", manifestó D'Attellis en El Destape. Agregó: "Ya no hay cómo financiarlo porque los préstamos en el exterior están cerrados y con la emisión no se puede hacer por el costo inflacionario. Entonces hay que adaptarse a esa realidad para avanzar en esa estabilidad macroeconómica y tenés que tocar subsidios".

Y cerró: "La gran parte del gasto público es gasto social y no podés tocarlo. En este caso se busca atender el tema distributivo con los subsidios a la energía y podés echar mano más significativamente."