Aníbal Fernández le bajó el tono a la interna del FdT: “Se va a resolver"

El ministro de Seguridad de la Nación se reunió con el gobernador Axel Kicillof en Casa de Gobierno en La Plata y se refirió a la falta de diálogo entre el Presidente y la Vicepresidenta. También habló de los salarios, la inflación y la oposición.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se reunió con el gobernador Axel Kicillof en Casa de Gobierno en La Plata en donde firmaron la adhesión al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación (PRODECO) de vehículos.

Tras el encuentro y en diálogo con El Destape se refirió a la falta de diálogo entre el Presidente y la Vicepresidenta y le bajó el tono a la situación: “Son cosas temporales, circunstanciales, se va a resolver”. Respecto de cuándo se iba a resolver, el ministro indicó que “eso es algo que tienen que contestar ellos”.

Consultado sobre los aumentos de los salarios constatados con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, Fernández dijo: “Llevan dos velocidades distintas, por eso yo digo que los problemas los tenemos de las puertas de la casa para adentro; porque el impacto sobre los alimentos es duro y hay mirarlo con mucha cuidado y garantizar soluciones concretas. Pero se está trabajando para ello y soy absolutamente optimista de encontrar soluciones”.

Respecto de si las internas del gobierno favorecían a la oposición, el ministro de Seguridad de la Nación indicó que “cuando tuvieron la posibilidad de gobernar rompieron todo y lo que no rompieron se encargaron de hacer la peor corrupción que haya tenido la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional”. Y agregó: “Sino que expliquen por qué aumentaron la deuda de la provincia de Buenos Aires en 3500 millones de dólares cuando la provincia de Buenos Aires no recibe un solo dólar, si eso no está enmarcado dentro de la impericia y la falta de conocimiento de un gobernante, más fácil es imposible”.

Otro de los temas que fueron abordados fue el trabajo en conjunto con el ministerio de Seguridad provincial. Sobre la relación con Sergio Berni afirmó: “Siempre estamos bien, puede haber un chisporroteo de una expresión que puedo decir yo o Sergio pero ¿a mí que me importa eso? lo que no podemos hace es olvidarnos del interés común, de lo que necesita el pueblo de la provincia de Buenos Aires en este caso. Nunca ponemos por delante un chisporroteo de la política antes de resolver lo que tenemos que resolver”.

La firma de un convenio para la descontaminación y compactación de vehículos

El gobernador Axel Kicillof suscribió a un convenio con Aníbal Fernández para la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación (PRODECO) de vehículos, con el objeto de brindar respuesta a la problemática social y ambiental que genera la acumulación de rodados abandonados o secuestrados por las fuerzas de seguridad.

El programa promueve el trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia para la descontaminación, compactación y disposición final de una gran cantidad de vehículos que fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad a instancias de la Justicia.

Además de reducir el daño ambiental, apunta a generar insumos económicos y de reciclado para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro. De esta forma se consolida un círculo virtuoso que incluye la recuperación del espacio público, el cuidado del ambiente y la reutilización social de bienes que fueron utilizados para el delito.

Estuvieron presentes la secretaria de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Mercedes La Gioiosa; la secretaria general de Gobierno de la Provincia, Agustina Vila; los subsecretarios bonaerenses de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Álvarez; y el director del PRODECO, Jorge Fernández.