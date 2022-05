Aníbal Fernández: "Al Presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida"

El ministro de Seguridad le respondió al "Cuervo" Larroque, referente de La Cámpora, y dijo que si él no apoyara al gobierno, se iría.

En la previa de la reunión de Gabinete, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó las críticas de funcionarios como el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. El dirigente cercano al presidente además dijo que si no estuviera de acuerdo con el gobierno daría un paso al costado.

"Al Presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida. Hay muchas cosas por hacer, demasiado es el esfuerzo que se está tratando de hacer para cambiar las condiciones de catástrofe que dejó el gobierno anterior con características impensadas como una pandemia y como una guerra", sostuvo Fernández ante los periodistas que lo esperaban al ingreso de la reunión que preside el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Salón Eva Perón. "A mi lo que me sorprende es que ante los dichos nadie salta diciendo: 'che mire que no estoy de acuerdo con eso, eh'", afirmó el ministro.

"Nadie puede apostar a un ruptura, yo tampoco lo voy a hacer. Lo que tratamos de hacer es llamar la atención para que hagamos las cosas entre todos como lo hemos hecho siempre. No creo que hayan sacado ninguna ventaja con estas diferencias y el pueblo necesita reformas todos los días. Tenemos que trabajar mucho, no decir estupideces", indicó el ministro de Seguridad.

Aníbal Fernández luego sostuvo que no sabe qué tan profundas son las diferencias dentro del gobierno. "No sé quiénes están detrás de eso, pero nadie saltó por detrás para decir que no acuerda con lo que dijo ayer", enfatizó el ministro y luego dijo que los que no están de acuerdo con la gestión deberían renunciar a sus cargos.

"Yo nunca estuve en una gestión de gobierno donde no he acompañado a destajo al presidente de la Nación. Ni con Néstor, ni con Cristina, ni con Duhalde, aún cuando no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaron", lanzó.

Asimismo, el ministro de Seguridad respaldó a Martín Guzmán y resaltó que el funcionario encargado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional "tiene la camiseta de los Argentinos y de un ministro que quiere resolver los temas y está buscando el formato más ordenado".