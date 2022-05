25 de Mayo: con el control total de la economía, Alberto Fernández relanza su Gobierno

El Presidente encabezará un acto bajo la consigna "Primero la gente". Será a 19 años de un momento clave para Fernández: en 2003 Néstor Kirchner asumió la Presidencia y él fue su jefe de Gabinete. Sin shows, habrá muestras de austeridad en plena escalada de la inflación.

Con un Martín Guzmán totalmente empoderado y con la economía plenamente al mando tras la renuncia de Roberto Feletti, Alberto Fernández hará en este 25 de Mayo un relanzamiento de su gobierno. A partir de este miércoles se verá un nuevo slogan en la comunicación gubernamental. Ya no se leerá más "Argentina Unida". Ahora será "Primero la gente".

Esta consigna comenzará a girar justo a 19 años de un momento clave para la historia de Fernández: su asunción como Jefe de Gabinete de la Nación. Ese día, ese 25 de Mayo de 2003, asumió como presidente Néstor Kirchner.

"El que no esté de acuerdo con el rumbo económico que se vaya". La frase repetida primero en off y luego en on ganó intensidad en el último mes. Pasó por boca de Guzmán, Juan Manzur y hasta del propio mandatario. Feletti, haciendo caso a esa premisa, es el primer caído. La economía (generosidad de CFK mediante, según destacó ella misma en Chaco) ya está plenamente en manos de Alberto.

Con la inflación entre ceja y ceja, con la recuperación del poder adquisitivo y con mejores condiciones para los trabajadores como objetivo, llega este nuevo "Primero la gente" para encarar lo que resta del 2022 y el 2023, el último año de gobierno (¿del primer mandato?) del presidente del Frente de Todos. "La cartelería se empezará a ver a partir de mañana en diferentes lugares, en banners y la comunicación presidencial", adelantaron desde Presidencia a El Destape.

Para las conmemoraciones de este día, Fernández tuvo que cambiar su rumbo. Iba a participar de un acto en Antártida pero el clima no lo dejó. Finalmente tendrá una agenda que comenzará a las 9 en Casa Rosada. Allí, el Jefe de Estado entregará chocolate caliente a personal del lugar y a periodistas, en una ceremonia típica que se realizan en este día patrio. Luego, se dirigirá hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

En la Catedral participará por primera vez de manera presencial del Tedeum que se realiza para esta fecha. Fue invitado por el cardenal Mario Poli. "Esperamos la asistencia de todos los ministros", dijeron desde la Rosada.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la reunión que encabezó les pidió a sus ministros más apoyo a Alberto. Y les sugirió que fueran al acto de Fernández a la UOCRA del viernes. Al otro día, hubo asistencia dispar. Esta vez, Fernández espera otra suerte.

Luego de la ceremonia político-religiosa, el Presidente parte rumbo a Florencio Varela, territorio bonaerense del peronista Andrés Watson (hace días se muestra junto al ministro de Desarrollo Juan Zabaleta). Allí, Fernández será parte de una actividad en el club Nahuel, donde comerá locro junto a trabajadores y organizaciones sociales.

El gobierno decidió no mostrar ningún evento estruendoso para los 212 años de la Revolución de Mayo. Habrá apenas una serie de actividades en el Cabildo. Y se descartó algún evento que se podría desarrollar en Plaza de Mayo, en la explanada del Centro Cultural Kirchner o en el predio de Tecnópolis, como se especuló la semana pasada. La respuesta desde Presidencia y desde el Ministerio de Cultura a El Destape fue contundente: "No". No habrá sorpresas ni shows especiales.