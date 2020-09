El fiscal Carlos Stornelli reconoció que no tiene las grabaciones de las supuestas declaraciones de los arrepentidos sobre las cuales armaron la persecución judicial en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix.

Tal como informó El Destape, Stornelli tenía 48 horas para contestar si las tenía, a partir de un pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo del juzgado donde reinó Claudio Bonadio en donde tampoco constan esas grabaciones.

En una nota dirigida al juez Martínez de Giorgi, el fiscal Stornelli dice que todo lo vinculado a los arrepentidos se lo envió a la fiscala Fabiana León el 5 de noviembre de 2019. En abril de ese año, la fiscala León se había sumado al equipo de trabajo de Stornelli y en septiembre Bonadio había elevado a juicio la causa.

León ocupa formalmente la Fiscalía N 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Comodoro Py y le toca intervenir en el juicio oral que empujaron Bonadio y Stornelli. O sea, la sumaron al trabajo junto a Stornelli y Carlos Rívolo y luego le tocaba intervenir en el juicio.

"No tengo idea cómo se tomaron las declaraciones de arrepentidos", dijo en ese momento la fiscala León a El Destape. Ante una nueva consulta respecto a lo que ahora dice Stornelli, que le remitió todo a ella, la fiscala se negó a conversar con este medio.

Qué dice el escrito de Stornelli

En el escrito, al que accedió El Destape, el fiscal no explica si se hicieron o no los registros digitales que indica la ley del Arrepentido. El artículo 6 de esa ley impuesta por Mauricio Macri dice, textual: “Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Stornelli dice que “los registros descriptos por el artículo 6 que se encontraban reservados en esta Fiscalía, fueron remitidos con fecha 5 de noviembre de 2019, para su debida custodia y reserva, a la Fiscal interviniente Dra. Fabiana León”.

No los tienen las partes, no los tenía Bonadio y no los tiene Stornelli. Resta ahora la respuesta de la fiscala León.

Mientras tanto, el fiscal anta la Cámara de Casación Raúl Plee, de estrecho vínculo con Macri, pidió anular la resolución de ese tribunal que reclamó la entrega de esas grabaciones. El dato lo reveló Patricia Blanco en Infobae. Se trata, como informó El Destape, de la orden de la Sala I de la Cámara de Casación para que aparezcan, si es que existen, las grabaciones de las supuestas declaraciones de los arrepentidos, algo que piden los acusados desde el inicio de este proceso.

El pedido del fiscal Plee es una confesión. Las grabaciones que exige la ley no existen, y eso hará nulo todo este proceso cuya única intención fue la persecución a CFK y sus ex funcionarios.