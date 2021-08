Uno por uno, todos los ataques machistas de Fernando Iglesias

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, volvió a demostrar su machismo y odio contra las mujeres en medio de la operación mediática contra Florencia Peña quien se reunió con el presidente Alberto Fernández en Olivos en mayo de 2020. El registro de los ataques de Iglesias a las mujeres que merece un repudio

En medio de la operación mediática sobre las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos, la conductora Florencia Peña, fue víctima de los ataques misóginos y machistas protagonizados por los medios hegemónicos, los trolls y el macrismo representado por el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, que lanzó una campaña contra las mujeres con comentarios aberrantes que generaron repudio en las redes sociales.

El diputado volvió a estar en la mira luego de que iniciara una campaña por las visitas a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la etapa más dura del aislamiento obligatorio. El presidente, que desde el principio estaba exceptuado de cumplir el ASPO, mantuvo reuniones con dirigentes políticos periodistas y actores y actrices, como Florencia Peña y Úrsula Vargués. En el caso de Peña, para pedir por la situación del sector artístico, uno de los más complicados por los cierres. Sin embargo, Iglesias hizo foco en las mujeres que visitaron a Alberto para denunciar supuestas "visitas sexuales" al presidente.

Pero no es la primera vez que el diputado de Juntos por el Cambio demuestra su machismo y odio contra las mujeres con comentarios que merece un repudio. El macrista se caracteriza por denigrar al género y sus reivindicaciones a través de las redes sociales como también en la televisión. Fue en un cruce en TN que Iglesias intentó denigrar a la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. "¿Artemio (Lopez) no vino? Es difícil discutir así, porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio y me dejaba hablar un poco más", lanzó Iglesias contra Tolosa Paz.

El archivo misógino de Fernando Iglesias

En 2014 durante las elecciones, Fernando Iglesias protagonizó otro debate machista contra las mujeres, esta vez apuntó contra Jesica Cirio, conductora y esposa de Martin Insaurralde, que en esa ocasión iba como candidato para continuar con la Intendencia de Lomas de Zamora. "Y bueno, votás al peronista con el gato más lindo de acompañante y después te inundás. Es así", disparó en un comentario repudiable en Twitter. Pero fue por más y ante la pregunta de una seguidora respecto a que se refería cruzó: "¿Después de Insaurralde, hay alguna duda?" A lo que la usuaria respondió: "Es una categoría re degradante y machista y me preocupa que un diputado mc la use sin el más mínimo cuestionamiento". Fernando Iglesias volvió a demostrar su misoginia y cerró: "Ajá! Prostituta de alto nivel te gusta más?".

Iglesias también intentó denigrar a Luciana Salazar a principio de 2021 cuando ella publicó un comentario respecto a las vacunas: "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, escribió, y Fernando Iglesias no se demoró en salir al cruce y la intentó descalificar: “Si era con mucha inteligencia no te preocupes, no hablaban de vos”.

Pero Iglesias no solo ataca a las mujeres con comentarios misóginos e insultos también intentó poner en duda la representación de Evita, quien fue la impulsora de la denominada ley del voto femenino que fue aprobada el 23 de septiembre de 1947 durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, lo que consagró la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Un usuario de Twitter que aseguró no ser peronista pero que la figura de Evita encarnó los reclamos de las mujeres, el diputado macrista contestó: "Comprendo, muy bonito, aplausos. Pero, ¿qué hizo? ¿Alguien me puede decir qué hizo además de subirse al hecho consumado y festejar?".

Piden la exclusión de Iglesias del Congreso

Es así que ante este escenario por fin habría justicia si se da lugar al pedido de la diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, que impulsó una acción disciplinaria contra Iglesias, que incluye un pedido de exclusión del Congreso de la Nación. "Tengo este pedido de acción disciplinaria contra Fernando Iglesias desde julio pasado. Vamos a sumar ahora sus expresiones de los últimos días e insistir en que sea excluido de la Cámara", resaltó Cerruti.

En esa misma línea, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, también se pronunció sobre el caso y apuntó directamente contra el diputado de Juntos por el Cambio.

“Una vez más Fernando Iglesias es noticia por sus dichos misóginos. No podemos ni debemos normalizarlo. El diputado Iglesias es un representante del pueblo y sus posicionamientos son los de un funcionario público, con la responsabilidad que ello exige”, escribió la ministra. Y añadió: “Agredir a las mujeres para ganar debates políticos estériles es una actitud cobarde y violenta. Mi solidaridad con Flor que tuvo que defenderse de un ataque injusto y machista que debe ser repudiado”.