El picantísimo cruce de Luis Majul y Facundo Manes en TV: "No sabés"

Facundo Manes, precandidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires en Juntos, protagonizó un tenso ida y vuelta con el periodista Luis Majul.

Luis Majul y Facundo Manes protagonizaron un cruce sumamente picante en las últimas horas. Durante la noche del pasado domingo 8 de agosto, el precandidato a diputado por Juntos en la Provincia de Buenos Aires para estas elecciones 2021 fue sorprendido por el periodista ultramacrista con una pregunta que lo desencajó en pleno programa.

A través de la pantalla de LN+, el conductor trató de abordar diversos temas de agenda de salud que tienen que ver con la pandemia de coronavirus en el país, las fuertes internas que hay en el macrismo de cara a las elecciones 2021 y la difícil situación económica. Sin embargo, en uno de los tramos de la transmisión, acorraló a Manes con un destructivo comentario.

Luego de que el neurólogo realizara un análisis sobre diversas cuestiones, Majul lo cruzó: "¿Qué sabés y qué no sabés? No sabés sobre economía...". Sorprendido con consulta, le respondió: "¿Yo? No sé la mayoría de las cosas, no sé sobre todo". Y agregó: "Lo que sé es que si Argentina no tiene un propósito o una visión estratégica de país como fue la revolución democrática del '83 y del progreso, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo".

Luis Majul le hizo una incómoda pregunta a Facundo Manes en La Nación TV.

El picante cruce entre Luis Majul y Facundo Manes en TV

Pese a que el precandidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires intentó cambiar de tema para salir del mal momento, Luis Majul volvió a insistir y le hizo nuevamente la pregunta: "Pero, ¿qué no sabés?". Luego de un breve silencio incómodo, Manes respondió: "Muchas cosas no sé, la mayoría de las cosas...".

Majul: "No te enojes, pero eso contestan los políticos. Yo no sé economía, no hablo inglés". Observando a los productores del canal, agregó: "No se rían".

Manes: "Los políticos no tienen que saber. El problema de los políticos es que les preguntan de todo y contestan de todo. Hacen papelones. La mayoría de las cosas no se saben, se googlean, los datos se googlean. Lo importante es articular una visión de país".

Majul: "Bueno, pero acá es más profundo. De educación hay que saber o de ciencia vos sabés porque sino no se podría así".

Cuándo son las PASO 2021 y las elecciones generales 2021

De acuerdo a la Comisión Nacional Electoral (CNE), la fecha prevista para las elecciones PASO 2021 tendrá lugar el próximo 12 de septiembre. Casi dos meses después, precisamente el 14 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones generales 2021. Las mesas de votación, en ambos días, estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18 horas.