Para Scott Bessent, Javier Milei es "un gran líder del continente"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habló sobre el presidente Javier Milei en la entrega del premio "Global Citizen", una distinción que Estados Unidos da en el marco de la Asamblea de la Naciones Unidas y que, entre otros, se lo dio a Georgia Meloni y a Mauricio Macri. En este marco, ahora, sostuvo que el mandatario argentino "no solo es el líder de una gran nación, sino también del continente".

En la presentación del premio, Bessent indicó que Javier Milei: "Sentó las bases para una nueva edad de oro en Argentina". En el mismo discurso, Bessent aseguró que Milei "insprió a la juventud a cuestionar una propuesta obsoleta. Ha encendido la fe en los mercados libres".

En el momento de recibir el premio por parte del Secretario de Estados Unidos, Milei aseguró: "Como todo proceso de saneamiento en las cuentas públicas, debimos tomar medidas antipáticas en apariencia pero fundamentales para devolver al país a un sendero de crecimiento".

Por otro lado, entre otras cosas indicó: "Nosotros decidimos ir con la verdad, propusimos a la gente un cambio definitivo y dejar de insistir con las mismas fórmulas que nos llevaron al fracaso. Con mucho coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando, convencidos de que esta vez será diferente, precisamente porque nada de lo que estamos haciendo se ha intentado en nuestro país durante el último siglo".

En ese mismo sentido, añadió: "Sabemos que estamos en el camino correcto, estamos aplicando las ideas que hicieron prósperos a todos los países y que dieron origen a nuestra propia era dorada a principios del siglo XX; porque justamente lo que hizo prósperas a todas las naciones prósperas es hacer lo correcto, por más incómodo que sea, en lugar de hacer lo cómodo y fácil".