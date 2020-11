Mauricio Macri reapareció en redes sociales para criticar fuertemente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En esta ocasión, a altas horas de la noche, el ex mandatario disparó contra CFK luego de que los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa pidieran la citación de declaración indagatoria para Elisa Carrió por la causa de espionaje ilegal de Ezeiza.

A través de su Twitter Oficial, el dirigente político y líder de Juntos por el Cambio escribió un mensaje de apoyo para Lilita tras la situación: "Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores. Ahora a Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo". De esta manera, se suma a los diferentes diputados de la Coalición Cívica que también atacaron públicamente a Cristina.

Durante el día, por medio de la red del pajarito, Carrió y su entorno apuntaron contra la vicepresidenta y la acusaron de realizar una persecución contra la oposición. Además dejaron en claro que su principal objetivo es "meterla presa". Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Facundo del Gaiso, Mariana Stilman, Hernán Reyes y Maricel Etchecoin fueron algunos de los tantos legisladores que se expresaron. Y también se sumó Luis Majul: "¿Por qué decimos que Cristina Fernández quiere meter presa a Elisa Carrió? Cristina está tan apurada y tan desesperada para lograr su impunidad que ya ni siquiera le importa tanto que se noten sus deseos de venganza".

Más allá de la muestra de apoyo de Macri para Lilita, la abogada dejó en claro, en reiteradas ocasiones, que la relación está completamente rota. Hace unos días, en diálogo con Clarín, expresó firmemente: “Mauricio Macri me dijo ‘tu única función es denunciar; es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser, para siempre”. Y agregó: "A mí me pueden decir gorda, sucia, loca, lo que quieran, pero de la falta de respeto cuando vos diste la vida por algo y, además creaste la alianza, de eso no se vuelve. Así de simple. Y eso no significa que rompa Juntos por el Cambio, ni que lo deje de querer".

En la misma línea, Carrió dijo: “Yo lo defendí y soporté lo que me costó hacer la alianza con él, pero hay lugares de los que no se vuelve: hay que tener respeto”. Además, disparó contra dos referentes del macrismo: Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio. "El problema conmigo en Juntos por el Cambio, es que soy el problema y la solución. Entonces lo que les pido es que no me peguen tanto", sentenció.

El tuit: