Elisa Carrió fue citada a prestar declaración indagatoria en una causa por espionaje ilegal. Pero, más allá de esto, los diputados de la Coalición Cívica y gente de su entorno acusaron y denunciaron a través de redes sociales que es toda una maniobra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para "meterla presa". Incluso, la propia dirigente política adhirió a los dichos de los legisladores y las legisladoras.

A través de su Twitter oficial, Carrió aprovechó y retuiteó algunos de los tantos mensajes recibidos. Minutos antes, había disparado contra la ex presidenta por el dictamen de la "Comisión Beraldi". Sobre esto, tras el comunicado de la Coalición Cívica, tiró: "La Cristina constituyente que conocí murió hace mucho, sólo queda la acusada que modifica instituciones para quedar absuelta".

El diputado Juan Manuel López escribió en sus redes: "Cristina Kirchner quiere presa a Elisa Carrió, cuéntenla como quieran. La venganza por el valor de haberla denunciado cuando nadie se animaba, el odio de no poder reconocerse una ladrona. Empezó en El Destape, siguió en C5N y Ámbito Financiero (Cristóbal López)". El diputado Maximiliano Ferraro, continuó: El único y principal objetivo de Cristina Kirchner es la impunidad. Ahora, junto a sus abogados obsecuentes y serviles, quieren presa a Carrió. No nos van a amedrentar, no nos van a callar, no vamos a renunciar a la verdad y la justicia".

Algunos mensajes:

Otro legislador, Facundo del Gaiso, dijo que Carrió enfrentará la situación sin fueros mientras que Mariana Stilman agregó: "Casualmente el otro jueves, Elisa Carrió pidió la elevación a juicio de los funcionarios de la AFIP de Echegaray, procesados por armarle una causa trucha durante las elecciones de 2013. ¿Adivinen qué medio llegó antes que los funcionarios y la policía al allanamiento que armaron?". Hernán Reyes y Maricel Etchecoin también reaccionaron al pedido de los abogados.

Recordemos que esta mañana se conoció un pedido formulado por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort para que Lilita sea indagada en los tribunales de Lomas de Zamora, donde se lleva adelante la investigación en relación a una presunta red de espionaje ilegal. Le achacan haberle dado “cobertura” al espía ilegal Marcelo D’Alessio y su banda paraestatal.

Más reacciones: