El insólito enojo de Macri contra el Gobierno por la causa de espionaje

El ex presidente cuestionó al juez subrogante Martín Bava que lo imputó y dijo que desde el oficialismo “acusan de cosas que ellos hacen”.

Mauricio Macri lanzó un insólito enojo contra el Gobierno por la causa de espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan. El ex presidente cuestionó al juez subrogante Martín Bava que lo imputó y dijo que desde el oficialismo “acusan de cosas que ellos hacen”.

Fue este lunes una charla íntima y multiplataforma en las redes sociales del PRO, a tres días de la nueva citación a indagatoria en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Allí aseguró que él no mandó "a espiar ni a los familiares ni a nadie", volvió a cuestionar al juez subrogante Martín Bava y apuntó al Gobierno: "Es un método de hacer política que tiene el kirchnerismo".

La convocatoria, realizada bajo la consigna "Mano a mano con Mauricio!", fue con tono informal: la conversación con el ex mandatario se transmitió en las cuentas oficiales que tiene el PRO en Twitch, TikTok, YouTube y Facebook. Allí se extendió en una charla distendida, dirigida principalmente al público joven, que le transmitió sus preguntas.

"Si pudiera, obviamente que el kirchnerismo me quiere poner preso. El nivel de calumnia, la persecución de estos años, es casi una obsesión. Es muy difícil de entender", expresó el referente del PRO sobre la causa del submarino. Macri rechazó los términos de su imputación: "No mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno". Y ve una clara intencionalidad política en la causa. "Te acusan de cosas que ellos hacen y vos nunca hiciste", agregó con la mira en el oficialismo.

Y, después de las críticas que hizo la semana pasada en Twitter, volvió a señalar a Bava. "El juez ha decidido todo en forma muy particular. Cualquiera, cualquiera... Es un método de hacer política que tiene el kirchnerismo", aseveró Macri.

"Es un disparate más. De un juez que es subrogante, por hechos que no sucedieron en Dolores y gente que no trabaja en Dolores. Pero eso le dijimos que él no puede intervenir. El rechazó la recusación y siguió adelante sin consultar a los camaristas", acotó sobre las últimas novedades de la causa, sucedidas el miércoles pasado.

Bava trasladó la convocatoria para el 20 de octubre. Sin embargo, Macri anticipó que no se presentaría, con fuertes cuestionamientos a Bava, a quien recusó. "Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez", escribió en aquel momento. Horas más tarde, Bava rechazó ese recurso y fijó nueva fecha para este jueves.