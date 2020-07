Con Antonia y Juliana: el insólito consuelo de Mauricio Macri a su secretario Dario Nieto

Dario Nieto, secretario privado de Mauricio Macri contó cómo fue la extraña comunicación que mantuvo con el ex presidente luego de que allanaran su casa y la de sus padres en el marco de la causa por el espionaje ilegal a figuras públicas como Cristina Kirchner.

"El mismo día que me allanan Mauricio me llama por teléfono. Primero la verdad que tuvo un gesto de contención, me puso en altavoz con Juliana y con las hijas", afirmó Nieto en una entrevista con Eduardo Feinmann en A24.

Nieto además afirmó que Macri le dijo que "era un delirio" que lo hayan allanado y que le pidió que se quede tranquilo ante la declaración que deberá dar en la causa a cargo del juez federal Federico Villena.

En la entrevista, Nieto reconoció que era el jefe de la ex jefa de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, pero sostuvo que nunca supo que iban espías a la Casa Rosada para entrevistarse con ella en un presunto pase de información obtenida de forma ilegal y que tenía como objetivo ser entregada a Mauricio Macri.

"Nunca en mi vida, Susana Martinengo me dio un informe de inteligencia", afirmó Nieto, quien se victimizó al decir que tiene "un auto 2007 y un departamento que estoy pagando con un crédito".