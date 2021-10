ARA San Juan: Juez se suma a las críticas a Macri dentro de JxC por no presentarse ante la Justicia

Luis Juez definió como "un error que Macri no se haya presentado en el juzgado". Y manifestó: “No nos podemos defender ante una infamia como se defiende Cristina”.

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, citó por tercera vez a indagatoria al expresidente, Mauricio Macri, tras recusar y no prestar declaraciones en el marco del presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan. Ante esto, el candidato a senador y diputado nacional de Juntos en Córdoba, Luis Juez, manifestó que fue “un error” que el expresidente no se presentara en el juzgado.

“No nos podemos defender ante una infamia como se defiende Cristina (Fernández de Kirchner)”, afirmó en diálogo con Luis Majul para Radio Rivadavia. Y agregó: “Hay momentos en los que te tenés que defender como se defiende el decente, el honesto, el injustamente acusado: a los patadones, presentándome”.

Por otro lado, Juez ironizó con que el Gobierno maneja coherencia en “no discutir los problemas de los argentinos”, y señaló que sigue “la agenda de Cristina (Fernández de Kirchner) y el Instituto Patria”. “En eso hay coherencia, si hace 19 meses que solo hablan de los temas que les importan al Patria y a Cristina", afirmó.

Asimismo, el candidato a senador por Juntos manifestó que la oposición debe “ir por otros valores, por otras vías, por otros recursos”. Y auguró: "Los vamos a cagar a votos acá en Córdoba y nada va a cambiar ese resultado". Juez declaró que el país necesita “gestos patrióticos” y aseguró: "No creo que tengamos que ser la rueda de auxilio de un Gobierno de corruptos. Debemos ser fieles custodios de la Instituciones”.

Por último, el candidato a senador apuntó contra el mandatario. Y concluyó: "¿Vos crees que a Alberto le pueden quitar más poder?, a un tipo que entregó todo por más poder para estar cómodo… Ni toda la oposición junto podría haberle hecho tanto daño como el que le hizo Cristina y La Cámpora”.

Esta semana, el candidato de Juntos por el Cambio a diputado nacional de la Provincia Facundo Manes criticó a Mauricio Macri por no presentarse ante la Justicia a indagatoria por la causa que investiga espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hundido en el Mar Argentino en 2017. “Me parece que Macri se debería presentar como cualquiera de nosotros", denunció en diálogo conA24.

Tras conocerse el comunicado por el cual el expresidente confirmó que no se presentaría a la indagatoria ante el juez Martín Bava por la causa de espionaje ilegal, Facundo Manes expresó su desacuerdo con el modo de manejarse del expresidente. En ese sentido el candidato sostuvo: “No me parece bien”. “Me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros” afirmó. “Yo no soy abogado pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir por más que sea injusta la causa”, argumentó Manes.