Fred Machado llegó a Ezeiza para ser extraditado

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019, llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá esta noche en carácter de extraditado hacia Estados Unidos.

Machado está alojado momentáneamente en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la espera de la salida del vuelo, programado para las 22, rumbo a la ciudad de Houston, informó la agencia Noticias Argentinas.

El empresario es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina. En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición.

Las revelaciones sobre el vínculo de Fred Machado con Espert

Hace poco más de un mes, la ex jefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, reveló detalles desconocidos sobre el vínculo entre el dirigente de La Libertad Avanza y el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. En diálogo con Radio con Vos, Montero Barré confirmó la declaración del periodista Marcelo Longobardi, quien reveló que Machado se comunicó con él previo a los comicios del 2019. "Es totalmente cierto", sentenció.

"Longobardi era uno de los posibles, de los que quería como candidato a vicepresidente. Para que lo acompañe en la fórmula (a Espert)", contó y dio detalles sobre el contacto con Longobardi: concretamente, indicó que eso era lo que Fred Machado le iba a proponer al periodista. "Quiere decir que Fred Machado es mucho más que un financista; era un armador de Espert en ese momento", infirió Alejandro Bercovich, quien entrevistó a la ex jefa de prensa de Espert. "Sí, él opinaba", respondió Montero Barré. Luego, Bercovich insistió: "O sea, es absolutamente mentira lo que dice Espert de que él lo vio una vez o dos veces en su vida". "Obvio", le aseguró la ex jefa de prensa, quien sostuvo que "más de dos veces lo vio seguro" porque ella lo vio "dos veces a Fred Machado y esas dos veces estaba Espert".

Con información de Noticias Argentinas