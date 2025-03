Juan Balestro, secretario de Vinculación Institucional de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) de Buenos Aires, desmintió la fake news del oficialismo que relacionaba a la empresa KIP Protocol, creadora de la memecoin $Libra, pieza clave del criptoescándalo que protagoniza el presidente Javier Milei, con la casa de altos estudios. "No firmamos nada", subrayó en una entrevista con El Destape Mundo 1070. En sus relato sobre los días previos a la estafa mundial que ahora investiga la Justicia, Balestero mencionó que la compañía en cuestión les insistió para mantener una reunión que nunca se concretó pero igual le insistieron a la casa de estudios para que publicara como noticia la firma de un supuesto acuerdo, antes de que se concretara. "Por un lado, somos una máquina de decirle a los estudiantes como pensar y de adoctrinamiento, pero por otro, somos la garantía de una acción que puede hacer el Presidente, porque, en teoría, existía un convenio", puntualizó.

Cuando estalló el escándalo que involucró al Presidente y su entorno, la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine publicó en varias oportunidades en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de un supuesto acuerdo entre la empresa y la universidad nacional. "KIP trabaja con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y la UTN", sostuvo en una publicación en febrero. La reconstrucción que hace Balestro este viernes sobre el empecinamiento de la empresa para que se la vinculara con la UTN adquiere una nueva lectura sobre el hecho en cuestión, en medio del avance de la investigación contra el mandatario por su rol en la megaestafa.

Balestro explicó que "en octubre", cuando se hizo el Tech Forum en la UTN en octubre de 2024, se acercó, en representación de la Fundación Cardano, Sergio Morales. "Es quien hace el vínculo con esta empresa", explicó el secretario. El señalado como mediador renunció a su cargo de asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"Le dicen a un subsecretario de la Facultad 'te voy a vincular con una empresa, que se llama KIP, que en marzo probablemente venga y que quieren hacer desarrollos de blockchain en la Argentina, y estaría bueno que ustedes, como universidad tecnológica nacional, tengan un conocimiento y ellos sobre ustedes'", relató.

Y continuó: "Nosotros tuvimos dos o tres contactos por mail con esta empresa. Nunca nos vimos ni nos juntamos. Esta empresa, avanzando el tiempo, nos dice que les gustaría firmar un convenio de acuerdo académico para ver qué cosas podemos hacer de manera conjunta y demás. Nosotros, como universidad, cada vez que realizamos algo con una empresa, lo que normalmente hacemos es firmar un convenio marco, que es el marco para poder hacer alguna acción particular y, a partir de ahí, verlo. Esto fue en enero cuando pasó eso, nosotros tenemos un proceso para firmar dentro de la facultad cualquier acuerdo o convenio, que es que primero lo vea el secretario legal y técnico. Pero la verdad es que era enero y el tipo estaba de vacaciones"

También salió a desmentir tanto a KIP Protocol como a la diputada Lemoine el Gobierno de la Ciudad. El 16 de febrero, la Secretaría de Innovación y Transformación Digital afirmó que "no ha creado ni cuenta con un Comité Blockchain" y que "su existencia es absolutamente falsa".

"Estaría bueno que ustedes también publiquen"

Siguiendo en la cronología, Balestro señaló que Morales y la empresa le dijeron: "Nosotros vamos a levantarlo como que ya lo firmamos, total en marzo vamos y lo firmamos" y les propusieron que "estaría bueno que ustedes también publiquen, como para que estén en conjunto con la empresa, total en marzo lo firmamos", para luego señalarlo como "una cuestión de márketing, a pedido de la empresa"

“Kip Protocol quería mostrar una relación con la UTN. Todo este proceso es normal", sintetizó.

"Nunca tuvimos una reunión ni siquiera por Zoom, solo fueron intercambios por mail. En estos, quedamos que, una vez que tengamos escrito el supuesto convenio marco, lo iba a ver el abogado. Una vez visado y firmado por este, lo iba a firmar el decano. Toda esa etapa nunca sucedió porque estalló $Libra en el medio y no dimos un paso más", se lamentó.

La UTN sobre el desfinanciamiento universitario de Milei: "Asusta cómo seguir"

Por otra parte, Balestro cuestionó la forma en la que los señalan como una institución prestigiosa que garantiza que Milei no cometió ninguna estafa, pero, a su vez, su gobierno los desfiancia y desprestigia la educación superior.

"Por un lado, somos una máquina de decirle a los estudiantes como pensar y de adoctrinamiento, pero por otro, somos la garantía de una acción que puede hacer el Presidente, porque, en teoría, exitía un convenio. Es contraproducente, dependiendo el contexto o lo que se haga", razonó.

Y acotó: "Pasamos un 2024 muy difícil, primero con los gastos de funcionamiento y después con los salariales. Iniciamos el 2025 diciendonos que eramos los responsables de que el Presidente hizo un twit con una moneda con un convenio firmado, que no existió. Y de cara a lo que viene, estamos muy preocupados. Los docentes y no docentes no la están pasando bien. Tenemos la preocupación que los que dan clases y los alumnos no llegan a fin de mes"

Desde la UTN reconocieron que los "asusta cómo seguir sosteniendo la calidad de esta universidad", ya que “los estudiantes, docentes y nodocentes hacen que la universidad continúe”.

"Hay cosas que no se pueden hacer, que se tienen que hacer afuera. Hay estudiantes que eligen no recibirse y trabajar afuera por una cuestión de ingresos. Perdemos mucha materia gris, que es irremplazable. También somos un pais que perdió en industria, y nosotros somos una universidad que trabaja en el desarrollo de industria, perdés materia gris porque sí o sí estás afuera", cerró.