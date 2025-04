Francos y Cúneo Libarona van juntos al Congreso a defender a los Milei por el caso $LIBRA: "circo político" y "no está imputado"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tendrán que ir a responder este martes por el caso $LIBRA que tiene entre cuerdas a los hermanos Milei, Javier y Karina, ante los diputados en el Congreso. En Casa Rosada ya prepararon la estrategia e intentarán hacer foco en el supuesto uso político de la oposición y afirmar que el mandatario "no está imputado en ninguna causa" por la estafa cripto.

En Casa Rosada esperan una sesión que dure 10 horas. Arrancará a las 14 y podría terminar a la medianoche. "Es un circo político. Judicial no hay nada. No está imputado en ningún lado", respondieron ante El Destape en Balcarce 50 sobre lo que se viene mañana.

Para elaborar las respuestas que darán ambos trabajaron en conjunto varias áreas del Gobierno. Tuvo mucha incidencia la nueva Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, esposa de uno de los mejores amigos de Santiago Caputo, "el jefe de Gabinete sin firma".

En el Gobierno se dio un álgido debate sobre si poner el foco en el caso judicial o en lo político. Por eso le servirá a Milei que estén los dos sentados juntos ante los diputados en el recinto. Cúneo irá por la pata jurídica y Francos agitará en lo político.

El ministro de Justicia fue acusado en un comienzo de elaborar la estrategia judicial del Presidente, que según la Casa Rosada afronta un problema legal privado. Ese fue el gran debate cuando Santiago Caputo lo interrumpió a Milei en la entrevista con Jonatan Viale para TN. En el Gobierno siguen negando que Cúneo trabaje en defender al Presidente en esta causa.

En despachos de la Casa Rosada ya están los papeles con las posibles preguntas y respuestas para mañana. "Cuando termine la sesión la oposición va a salir a decir que el jefe de Gabinete dejó muchas dudas. No va a importar qué pasó adentro. No importa lo que explique Francos sino que la idea de ellos será hacer daño político. La idea es generar daño. Es todo un juego político", expresó una fuente de Rosada ante El Destape.

Hay pocos antecedentes de un ministro en el Congreso para ser interpelado. Uno fue Domingo Cavallo en 1995 por el caso Yabrán y Correo Argentino. Según supo este portal, Francos lo llamó a su viejo amigo "Mingo" para tener detalles de cómo puede llegar a ser la declaración y ponerse en autos sobre el tema.

En el Gobierno coachearon a Francos. "Va a estar esta re preparado. Tiene los hechos claros, sabe que el Presidente no tiene ninguna responsabilidad en el evento", dijo una fuente de Gobierno a El Destape.

En Balcarce esperan que la carta principal de Francos y Cúneo sea clausurar cualquier debate con la frase de que Milei no está complicado en la Justicia. "No está imputado acá y tampoco en Estados Unidos". Una frase que no es del todo cierta. De hecho en la causa que inició Juan Grabois sí lo está Milei.