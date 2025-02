Encuestas 2025: los libertarios de Javier Milei empiezan a soltarle la mano

El caso del escándalo por la criptomoneda Libra, promocionada el viernes pasado por Javier Milei, sigue creciendo y ya golpea incluso dentro del propio corazón de los libertarios. Según un sondeo, solo un 40% de los seguidores del Presidente le siguieron prestando su apoyo incondicional, mientras que el resto se divide entre el desconcierto y el enojo.

Así lo mostró un relevamiento digital sobre las redes sociales hecho en los días posteriores al escándalo por la consultora Enter Comunicación.

Sus resultados reflejaron que solo el 40% de las opiniones relevadas entre los propios libertarios expresa un apoyo incondicional al presidente Javier Milei en relación al escándalo cripto. En tanto, un 31% manifestó desconcierto ante la situación actual, mientras que un 19% expresó enojo con su entorno, mientras que un 10% manifestó enojo directamente con Milei.

Se trata de cifras preocupantes para el Gobierno porque, además, el evento fue por lejos el más comentado en redes del Gobierno de Milei, ya que tuvo cerca de 4,5 millones de menciones por parte de 3 millones de usuarios, y unas 16 millones de vistas totales, remarcó el relevamiento.

De este modo, las menciones que tuvo el episodio de la criptoestafa más que duplicó a los siguientes: la cadena nacional por el mega DNU 70/2023 (en diciembre de 2023), la asunción presidencial y el escándalo por las acusaciones de violencia de género contra Alberto Fernández.

Creció 10 puntos la imagen negativa de Milei tras el escándalo cripto

Una nueve encuesta muestra el brutal aumento de la imagen negativa del presidente Javier Milei, en medio del escándalo que protagoniza por haber promocionado en sus redes la estafa cripto de $LIBRA. Entre enero y febrero, la imagen negativa que relevó Giacobbe Consultores sobre el jefe de Estado creció más de 10%.

Para la nueva encuesta, realizada entre el 17 y el 18 de febrero de 2025, se les hizo preguntas a 1.500 personas que viven en la Argentina. El margen de error que informó la consultora es de +/- 2,5%.

Este nuevo estudio mostró que la imagen negativa del Presidente es del 46,6%, la positiva es del 49,6% y la regular es del 2,9%. En enero, la positiva era similar (50,1%), pero la negativa era del 36,2%, 10,4% menos que ahora. La regular, en aquel momento, era de 12,5%.

Entre los encuestados, el 72,4% dijo estar "muy informado" sobre el escándalo de $LIBRA, mientras que el 24,6% consideró tener "algo de información". Solamente el 2,1% dijo no saber "nada sobre el asunto", mientras que el 0,8% restante quedó enmarcado en la respuesta de "no sabe, no contesta".