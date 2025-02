El antecedente que complica a Karina Milei: "Me pidió 2.000 dólares"

En medio del escándalo por la estafa cripto y el aumento de denuncias por presuntos pedidos de dinero a cambio de reuniones desde el entorno del presidente Javier Milei, se viralizó en redes sociales un antecedente que complica a su hermana Karina. Se trata del testimonio del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien denunció en 2023 que fue la propia hermana del Presidente le pidió depositar 2.000 dólares para reunirse con Milei.

"Lo llamo y me dice hablá con mi hermana Karina que ella maneja mi agenda. Cuando hablo con Karina me dice 'cómo no, el día que me digas le aviso a Javier y el va pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar 2000 dólares en una cuenta', y me pasa un número", dijo Pallarols en una entrevista que concedió a Todo Noticias en el año 2023, durante la campaña presidencial que luego llevó al economista libertario a la Casa Rosada.

En su relato, el orfebre detalló que esa charla fue aproximadamente en 2021 cuando Milei asumió como miembro de la Cámara de Diputados y remarcó que le contestó a su hermana que en sus reuniones "no se hacía campaña política" y que no iba a poder "depositarle nada". "Le dije mirá no estoy autorizado, esta es una cena de amigos, no se hace campaña política ni nada, somos amantes de Argentina y hacemos todo lo que podemos para mejorar la situación, así que no te puedo depositar nada. Y ahí terminó la historia", agregó..

La novia de Luis Petri denunció que cobran "coimas" en el entorno de Milei

Por su parte, Cristina Pérez, periodista de LN+ y pareja del ministro de Defensa Luis Petri, denunció que el entorno del Jefe de Estado "cobra coimas" para "acercarle empresarios" y también apuntó hacia Karina Milei.

"Hay gente que por lo bajo dice que hay un círculo que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente", afirmó. En su programa en el canal LN+, Pérez explicó que su denuncia fue ratificada por varias fuentes de información: "No te estoy diciendo esto por suposición. Por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo. Es más, ese entorno puede llegar a ser capaz de cobrar y de nunca sentar a Milei con la persona que le ofreció este servicio", agregó.

"Ya tiene que haber, si es que ocurre, un sistema para controlar ese lobby", dijo estupefacta la periodista. Durante la polémica entrevista en el canal TN con Jonathan Viale, Javier Milei dijo que "no puede ser tan fácil" llegar a él, en alusión a la incursión de los empresarios vinculados a $Libra entre los principales despachos del Poder Ejecutivo. En ese sentido, Cristina Pérez - quien vive con el actual ministro de Defensa de la Nación - señaló que "tres fuentes" le habían hablado de que el "entorno" del Presidente "cobraba coimas".