Cruce entre Dalbón y el fiscal del escándalo cripto: "Escándalo"

El abogado Gregorio Dalbón reveló suspuestos chats de Whatsapp que mantuvo con el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo la causa del cripto escándalo que protagoniza el presidente Javier Milei. En estos, el abogado consideró el hecho como un "escándalo", mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal lo acusó de llevar una "campaña mediática en su contra".

El letrado confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal inició el “diálogo”, que trascendió en las últimas horas a partir de una publicación en redes sociales en la cuenta del letrado. "Buen día, Dr. Dalbón. Continuamos con la campaña mediática en contra de mi trabajo y volvió a involucrar a mi familia. Si no está de acuerdo con mi trabajo, tiene las herramientas procesales para poder avanzar en la causa. Le mando un abrazo", escribió Taiano al teléfono de Dalbón, en el que el fiscal expresó su malestar por lo que consideró una "campaña mediática" en su contra y la supuesta implicación de su familia en las críticas.

Dalbón respondió en duros términos, acusando al fiscal de intentar amedrentarlo y defendiendo su postura como denunciante en la causa: "Buenos días, Dr. Taiano. Usted sabe que yo, como denunciante, no puedo recusarlo en la causa por la estafa cripto. Mis herramientas son recordárselo a usted y a la sociedad. Cualquier colega se cagaría en las patas con su mensaje, YO NO. En vez de escribirme y decirme lo que puedo hacer, haga su trabajo. Yo con su familia no me meto; la información de que su hijo trabaja para el Estado es pública y trascendió previamente en todos los medios de comunicación. Si no se banca la crítica siendo funcionario público, renuncie. Y, si me quiere llamar, hablemos de las causas, no de usted. Recuerde que desde el 11/09/2024 tiene planchada la causa de una nena de 10 años gaseada por la PFA, existiendo un video en el que se visualiza claramente el hecho. Conseguir justicia en tiempo y forma es mi trabajo; usted debería hacer el suyo, que es investigar en tiempo y forma. Saludos".

Momentos más tarde, el fiscal Taiano respondió relativizando las acusaciones y sugiriendo que la causa mencionada por Dalbón podría avanzar más rápido si el abogado aportaba documentación. "Son puntos de vista. No está planchada, pero se agilizaría si usted aportara el certificado médico donde fue tratada la menor. Es una sugerencia; usted es querellante. Lo dejo porque estoy muy ocupado", dijo Taiano.

Dalbón volvió a responder, insistiendo en que nunca le habían requerido documentación formalmente y que el fiscal tenía la facultad de solicitarla directamente a las entidades de salud: "Nunca se nos requirió ningún tipo de documentación, ni a través del expediente, ni en las diversas oportunidades en las que me he presentado ante su Fiscalía. No obstante ello, sabe muy bien que usted, como fiscal del caso, puede solicitar la historia clínica al SAME y al Hospital".

El abogado dijo a la Agencia Noticias Argentinas que “es un escándalo que un fiscal federal le escriba al celular de un abogado, más si tenemos causa en común”.

Con información de Noticias Argentinas